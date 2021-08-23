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Экономика23 августа 2021 12:05

Итоги работы «Открытия»: показатели стабильно растут

Обнародованы показатели банка за июль текущего года согласно российским стандартам бухгалтерского учета
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Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе.

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 5,2 миллиарда рублей. Что касается итогов семи месяцев 2021 года, то банк заработал 58,7 миллиарда рублей по сравнению с показателем прошлого года в 24,4 миллиарда. Активы выросли на 297 миллиардов, кредитный портфель - на 275.

Кредитный портфель юридических лиц вырос 16,2%: корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса выдано почти 800 миллиардов рублей (на 32% выше, чем за аналогичный период 2020 года). Физическим лицам банк выдал 190 миллиардов рублей (+44%).

Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 миллиардов: показатель по юридическим лицам увеличился 12,4%, по физическим лицам - остался на стабильном уровне с приростом в 1%.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) составили 66,5 миллиарда рублей (+48%). Динамика обусловлена ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Операционные расходы составили 39,8 миллиарда рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).

Экономика: Бизнес