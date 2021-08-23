К ликвидации аварийных ситуаций в плохих погодных условиях готовы

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» принял участие в общесистемных противоаварийных учениях, направленных на отработку взаимодействия различных ведомств при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах в условиях низких температур. Тренировка стала важным этапом подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к отопительному сезону.

Участники должны были продемонстрировать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных стихией, умение блокировать развитие аварий, принимать правильные решения в сложной обстановке в условиях ограниченного времени. Особое внимание уделили оценке эффективности взаимодействия энергетиков с органами власти, специалистами ГУ МЧС России по Белгородской области, другими ведомствами и предприятиями при организации аварийно-восстановительных работ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В соответствии с вводной, 18 декабря 2021 года из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных резким повышением температуры от минус 20 градусов до нуля, налипанием мокрого снега, порывами ветра до 27-30м/с, падением веток деревьев на провода зафиксированы массовые отключения электроэнергии в сетях 6-10 кВ. На подстанции 110 кВ Шебекино произошла утечка масла, его возгорание и пробой изоляции на трансформаторе напряжения 110 кВ. Во время несогласованного производства работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи 110 кВ Белгород – Шебекино 110 грузовой автомобиль наехал на опору № 10. Из-за падения опоры линия отключилась, став причиной полного обесточивания подстанции 110 кВ Шебекино и снижения давления элегаза, блокирования привода выключателя В 110 Шебекино ф. А на подстанции 330 кВ Белгород. В результате всех технологических нарушений без электроэнергии остались потребители и социальные объекты в 12 районах Белгородской области.

Региональный штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения сразу же взял ситуацию под контроль. Штаб Белгородэнерго организовал проведение аварийно-восстановительных работ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

После получения данных об отключениях в Белгородэнерго ввели особый режим работы. На места повреждений были доставлены необходимые материалы, спецтехника, развернут мобильный штаб. В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты региона, для чего использовали 13 передвижных резервных источников электроснабжения по 100 кВт каждый. Задействовали в ликвидации последствий стихии 37 оперативно-выездных и ремонтных бригад Белгородэнерго, 50 единиц спецтехники. Благодаря слаженным совместным действиям электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

- Учения прошли успешно. В период подготовки к предстоящей зиме мы еще раз отработали важные организационные моменты по устранению технологических нарушений, вызванных непогодой. Учения показали, что все ответственные службы готовы оперативно принимать решения как по устранению аварийных ситуаций, так и по предупреждению их развития. И это очень важно для скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных потребителей, особенно в период низких температур, - отметил заместитель генерального директора – директор ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов