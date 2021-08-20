В Белгороде открыли еще 6 мобильных пунктов вакцинации

Сделать прививку можно без предварительной записи Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре открыли еще шесть передвижных пунктов вакцинации. Мобильные пункты располагаются в наиболее людных местах. Прием ведут врач и медицинская сестра.

Горожане, желающие сделать прививку, могут подойти к специальным машинам с 12.00 до 20.00 на белгородском автовокзале и на площадке у торгово-развлекательного центра «РИО». С 12.00 до 21.00 мобильный пункт работает у ТРЦ «Сити Молл». Также пройти иммунизацию можно с 16.00 до 20.00 в «ПикникПарке», в парке Победы и у кинотеатра «Русич». Мобильные пункты работают ежедневно. Сделать прививку можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь лишь паспорт и СНИЛС.

По информации на сайте Губернатора и Правительства Белгородской области, такие пункты будут работать до воскресенья 22 августа. Однако если спрос у горожан будет высокий, то мобильные бригады продолжат принимать белгородцев.

Напомним, на территории Белгородской области, помимо передвижных пунктов вакцинации, иммунизацию проводят 77 стационарных и 82 мобильные бригады.