Партия «Новые люди»: нужно запретить увольнение сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Новые люди выступили с инициативой на законодательном уровне закрепить в Белгородчине запрет на отстранения и увольнения работников, отказавшихся от вакцинации против коронавируса

В России вакцинация от коронавирусной инфекции была и остается добровольной. Однако региональные власти в рамках особых полномочий могут регулировать условия для конкретных территорий и профессий. Этой же «привилегией» пользуются и многие руководители предприятий. Добровольная вакцинация становится принудительной. Страдают простые граждане.

В Белгородской области тоже есть эта проблема. В связи с этим Новые люди выступили с инициативой на законодательном уровне закрепить в Белгородчине запрет на отстранения и увольнения работников, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. Вчера, 18 августа, предложение отправили в Белгородскую областную думу. Новые люди за две недели собрали более 4 000 подписей горожан в поддержку инициативы о внесении нового пункта в Трудовой кодекс.

- Принудительная вакцинация - не новость для жителей нашей области. Увольнения или отстранения за отказ делать прививку происходят ежедневно. Сообщения о них регулярно поступают в приемную нашей партии. Сейчас трудовое законодательство не защищает людей от таких случаев и это не нормально. Мы считаем, что прививка - это дело важное, но добровольное, поэтому отстранять или увольнять людей за их выбор недопустимо. Закон должен встать на их защиту. Мы искренне верим, что Белгородская дума станет самой прогрессивной в стране и примет эту поправку, - отметил Георгий Зайцев, секретарь совета отделения партии «Новые люди» в Белгородской области.

Александр Харыбин, руководитель штаба партии в Белгороде, рассказал, что все подписи были собраны в областном центре. Он уверен, что если бы сбором занялись все 10 штабов Новых людей в области, то результат был бы намного больше.

- Около 80% людей на улицах охотно оставляли подписи за нашу инициативу. Все подписи мы передали в Белгородскую областную Думу. Если их окажется недостаточно, мы готовы собрать еще больше, - поделился Александр.

За две недели собрали более 4 000 подписей горожан в поддержку инициативы о внесении нового пункта в Трудовой кодекс

На днях в штаб партии обратилась женщина, которую руководство отстранило от работы без сохранения заработной платы, пока она не вакцинируется. Она не хочет это делать из-за риска плохо перенести прививку. У женщины маленький ребенок, однако работодатель не вникает в положение и настаивает, что она не должна работать без вакцинации. По сути, отстранение от работы без сохранения зарплаты – то же самое, что и увольнение.

- Жители моего округа часто спрашивают, что можно сделать с проблемой обязательной вакцинации. Ведь ситуации у каждого разные. Если у человека есть медотвод – вакцина ему противопоказана, она лишь еще больше подорвет его здоровье. Но работодатель в такие моменты не вникает и просто отстраняет сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Непростой выбор: быть трудоустроенным без денег или же искать новую работу? В нынешнее, столь тяжелое время, такие действия недопустимы, - подчеркнул Дмитрий Литвинов, член партии.

- Людям специально создают условия для увольнения. Мы же хотим добиться того, чтобы в законе не было недочетов, из-за которых граждане могут потерять работу, - говорит Ольга Сополева, координатор приемной партии «Новые люди».