Станислав Панов: Важно идти по пути созидания

В течение нескольких часов Панов отвечал на самые разнообразные вопросы: от благоустройства территорий до патриотического воспитания подрастающего поколения. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Вниманию наших читателей – некоторые фрагменты состоявшейся встречи.

О силе поддержки

- Моя отправная точка как депутата – Старый Оскол. Естественно, что первые результаты достигнуты именно здесь. Еще 6 лет назад существовала значительная диспропорция между тем, сколько средств поступало от города в региональный бюджет, и сколько он из него получал. Особенно с законом о налогах предприятий – вы же помните, что промышленность, имея формальную прописку в других регионах, туда же и ушла со своими отчислениями. При общем размере бюджета округа в семь миллиардов он лишился двух (чтобы было понятно: эта утрата была сопоставима с суммой зарплат учителей). Отсюда и начались пробуксовки – неремонтируемые изношенные сети, разбитые дороги, отсутствие благоустройства.

Я задавал вопрос губернатору, регулярно возвращался к теме увеличения финансирования городского округа. Не сразу, но была принята программа по поддержке Старого Оскола, 5 миллиардов дополнительно выделяются. Бюджет города за три года вырос в два раза. Пошёл ремонт дорог, школ и детских садов, дворов с оборудованием прекрасных детских площадок - город стал заметно краше. По-моему, это вполне можно назвать результативной инициативой. Которую важно развивать и дальше.

Благоустроенные дворы, отремонтированные дома и дороги – это ежедневный бытовой комфорт людей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О сути депутатства

- Я в принципе не сторонник того, чтобы для решения проблем депутат выходил с лопатой или бегал по инстанциям, защищая обратившегося к нему гражданина. Его главная функция, на мой взгляд, заниматься анализом, разработкой системы, которая будет четко работать на благо общества. Законотворческая деятельность – большая ответственность, и она не должна вершиться в отрыве от реальных чаяний наших граждан.

Конечно, я по-прежнему получаю много обращений и писем на темы ЖКХ, социальных и экологических проблем, неправомерных действий или бездействия органов власти. Ко мне, как депутату облдумы, обращается много людей из так называемой категории социально незащищенных граждан: пожилые, многодетные, люди с ограниченными физическими возможностями. Естественно, посильная помощь оказывается каждому. Но я стараюсь не водить человека за руку, а состыковать его непосредственно с той структурой, которая может решить проблему. А затем проконтролировать результат.

Об уважении старших

- Особое внимание важно оказывать тем, кто не имеет сил и возможностей самостоятельно решать свои проблемы. Отсюда и целый цикл мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, оказание внимания ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, сохранение и открытие памятников, повествующих о великой истории нашей родной земли.

К слову, вопрос по такой категории граждан как дети войны, мне представляется особо острым. Сейчас у нас остались уже практически единицы ветеранов, а вслед за ними по возрасту и хрупкости здоровья – дети войны. Так давайте же успевать сделать для них что-то достойное! Это же безобразие, что уже 8 лет подряд закон о дополнительных выплатах детям войны не утверждается Госдумой! В некоторых регионах на это предусмотрены средства в местном бюджете, но чтобы получали все граждане данной категории по всей стране – такого нет, к величайшему стыду действующих депутатов.

Депутат уверен: патриотизм – это помнить историю своего Отечества и строить его доброе будущее. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О качестве жизни в селе

- Для меня важный момент – отток молодежи из области, особенно из сельской местности. Когда на встречах со студентами я спрашиваю о том, кто после института вернется на свою малую родину, то около половины из них дают отрицательный ответ. Это же катастрофа. У нас богатейшая земля, на ней надо работать и получать прекрасные результаты, а мы едим овощи, выращенные на кокосовом волокне. Надо использовать ресурсы родного края, в том числе и трудовые, и интеллектуальные.

Естественно, что для создания достойной инфраструктуры необходимы денежные вливания. Конкретней, человек из сельской местности по сравнению с городским жителем не должен чувствовать недостатка в бытовом комфорте, вариантах досуга, возможностях для личностного развития и профессионального роста. Посмотрите любой советский фильм про село времен середины 20 века: дом культуры с приезжими артистами, библиотеки, богатейшие ярмарки, медицинское обеспечение и многое другое – кипит насыщенная жизнь, и чтобы иметь все необходимое не приходится уезжать за пределы своего населенного пункта.

А чтобы молодежь не уезжала не только из села, но и из региона в целом, хорошо бы вернуться еще к одной советской практике: к распределению выпускников. Чтобы молодой специалист имел уверенность в будущем: он будет обеспечен работой по специальности. Тут и стимулирование для хорошей учебы – ведь выбрать наиболее понравившееся из предложенных мест работы могли только отличники. В современных условиях, конечно, молодежь может посчитать это ограничением ее свободы. Но – важная задача для государства. Для его общего благополучия, для воспитания у людей понимания своей ответственности.

О воспитании

- Когда меня спрашивают о воспитании достойных граждан, я отвечаю, что какого-то особого рецепта нет. Я уверен, что все должно строиться на принципах, понятных каждому - уважение к старшим, бережное отношение к природе, неприятие лжи… Есть такое простое понятие: совесть. Вот главное мерило человеческих поступков, как мне кажется. Поступать по совести, начиная со своей жизни и ближайшего к тебе круга. Так, глядишь, и все пространство вокруг себя сможем заполнить созиданием.

Бесспорно, что и переписывание истории, которое мы видим сегодня, недопустимо. Поэтому помнить историю своего Отечества, знать имена героев и их подвиги – еще одна важная часть воспитания подрастающего поколения. Надо вовлекать молодежь в мероприятия и общение с носителями нашей великой истории. Пока еще живы герои былых военных времен и передовики производства, которые восстанавливали нашу страну из руин, да и наши современники, прославившие своими трудовыми, спортивными или творческими достижениями Белгородчину. Давайте учить наших детей своим примером. Уверен, тогда нам ничего не придется им доказывать, и спорить о том, что на самом деле хорошо, а что - плохо.