Житель Белгородской области украл у бывшего работодателя велосипед и пневматическую винтовку

Воришка из Старого Оскола решил перекусить на месте преступления. Фото: "КП" Архив

В дежурную часть первого отдела полиции по Старому Осколу в конце июля обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил о пропаже из дома велосипеда, пневматической винтовки и оптического прицела. Стоимость украденного имущества составила 25 тысяч рублей. Также, по словам потерпевшего старооскольца, грабитель съел в его доме лапшу быстрого приготовления и выпил спиртное.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сотрудникам уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого преступника и задержать его. Им оказался 38-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи местный житель.

По предварительным данным, какое-то время назад подозреваемый работал у потерпевшего, помогая ему по хозяйству. Будучи подшофе, злоумышленник прогуливался по улицам Старого Оскола в поисках легких денег. Заприметив знакомый дом, он через незапертое окно проник в жилище. Прежде чем браться за дело, мужчина выпил спиртное и перекусил. А затем, полон сил, похитил велосипед, пневматическую винтовку и оптический прицел, после чего скрылся с места преступления. Свою «добычу» он впоследствии продал, а вырученные деньги потратил.

Следственный отдел № 1 СУ УМВД России по г. Старому Осколу возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество разыскано и изъято сотрудниками полиции.