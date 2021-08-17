Металлоинвест объявил финансовые результаты деятельности

В сравнении с прошлым годом практически все показатели демонстрируют динамику.

Накануне ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали обнародовал результаты по МСФО за 1 полугодие текущего года.

В сравнении с аналогичным периодом 2020-го выручка увеличилась на 64,7% и доля российского рынка в ней выросла до 37%. EBITDA на 175,4% превышает прошлогодний уровень, превосходя показатель за весь 2020-й. Чистая прибыль Компании за полугодие проявила рост на 308,8%. Капитальные затраты увеличились на 51,3% - это обусловлено проведением технического перевооружения горно-транспортного комплекса в части закупки специальной техники, реализацией проектов развития и экологической программы, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.

Генеральный директор Компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев подчеркнул, что в первом полугодии 2021 года случилось впечатляющее восстановление деловой активности и промышленного производства по всему миру:

- Реализация отложенного спроса, а также различные стимулирующие меры, принятые рядом ведущих стран, включая Россию, позволили обеспечить высокую загрузку производственных мощностей по всей цепочке горно-металлургического сектора.

В результате, на фоне опережающего роста потребления стали в мире относительно производства, на основных рынках сбыта Компании сложилась исключительно благоприятная ценовая конъюнктура. Этот фактор в сочетании с усилиями менеджмента по контролю издержек и реализации передовых практик в сфере операционной эффективности, позволил Компании продемонстрировать убедительный рост финансовых показателей в отчетном периоде. Кроме того, за счет сильного денежного потока Компания на 20% сократила чистый долг, что обеспечило крайне низкий уровень долговой нагрузки – 0,6х по показателю Чистый долг/EBITDA LTM.

Сильные результаты и стабильно улучшающийся бизнес-профиль Компании, ориентированный на высококачественную продукцию для «зеленой» металлургии, не остаются незамеченными ведущими рейтинговыми агентствами. Важной вехой в 10-летнем присутствии Металлоинвеста на публичном рынке заемного капитала стало присвоение Компании агентством Fitch в июне этого года инвестиционного рейтинга.

Пандемия COVID-19 по-прежнему является одним из основных ограничителей привычной деловой активности в мире. Нашим главным приоритетом является здоровье сотрудников, и Компания продолжает осуществлять все необходимые меры для обеспечения непрерывного производства и своевременной реализации программы капитальных затрат. С января на предприятиях Компании проводится вакцинация - на сегодняшний день привито 70% сотрудников, - резюмирует руководитель.

Показатели полугодия

Среди ключевых корпоративных событий – рост на 1,2%объема производства железной руды (20,4 млн тонн). В рамках процесса продления договоров, Компания заключила долгосрочные контракты с ключевыми клиентами.

Что касается финансовой деятельности, то здесь отмечается что состоялось полное досрочное погашение рублевых облигаций серий БО-02 и БО-08 на общую сумму 15 млрд руб.; Компания рефинансировала кредитные линии предэкспортного финансирования PXF-2017 и PXF-2018 за счет привлечения PXF-2021 на сумму 350 млн долл., а Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P, а тажке Российское рейтинговое агентство АКРА повысили ее кредитный рейтинг.

Устойчивое развитие Компании выразилось в утверждении программы мероприятий социально-экономического партнерства на 2021 год и Климатической стратегии, подписании соглашения о развитии «зеленой» металлургии в Белгородской области и объявлении о намерение достичь углеродной нейтральности к 2050 г. Также было принято решение об увеличении фонда оплаты труда на 5%.