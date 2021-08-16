Липецкие гребцы взяли бронзу на первенстве мира

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Бронзовую медаль завоевали липецкие спортсмены на первенстве мира по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Турнир проходил в Болгарии. Участие в соревнованиях приняли более 600 спортсменов из 43 стран, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Российская мужская восьмёрка показала хороший результат в финале, финишировав третьей. В состав команды вошли спортсмены липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта: Иван Поздняков, Дмитрий Гунькин, Кирилл Соломонов и Иван Чеботарев. Золото выиграли спортсмены из США, серебро у Германии.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе – спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней – всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.