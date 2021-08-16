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Экономика16 августа 2021 11:10

Робот начал выдавать кредиты банка «Открытия»

Умный голосовой помощник Мария ведет диалог и отвечает на вопросы клиентов – так же, как обычный оператор
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Банк первым на российском рынке полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса.

Банк первым на российском рынке полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса.

Настройки робота оперативно меняются в зависимости от конкретных ситуаций в общении с клиентами, подстраиваясь под их потребности. Во время звонка клиенту Мария воспроизводит заранее запрограммированную информацию, используя технологию синтеза речи Text-to-Voice. Слушая же клиента, при помощи технологии распознавания речи Speech-to-text робот переводит сказанное в текст, сопоставляет его с базами данных и выбирает ответ на основе заранее прописанных алгоритмов.

Важно, что это не шаблонная запись реального человека. Мария буквально говорит, а не включает звуковую дорожку. Каждый ее разговор - уникален и продиктован конкретными вопросами клиентов.

Умный голосовой помощник позволил банку в 5 раз снизить расходы на исходящие коммуникации. Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона сократилось в 6 раз, а уровень информированности клиентов значительно вырос.

- Привлекая голосового помощника к продаже кредитов, мы оптимизируем трудозатраты и расходы, – отметил Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Отдельно отмечу, что Мария звонит только тем предпринимателям, кто может быть заинтересован в кредите – такое решение робот принимает, используя Big Data. Мария общается с клиентами ненавязчиво, совершая лишь 2 попытки дозвониться, и только в рабочее время - для нас важно, чтобы клиент не чувствовал дискомфорта. Также он всегда может попросить связать его с менеджером.

Проект реализован банком в партнерстве с компанией-разработчиком Voximplant. Участие робота сократило расходы банка коммуникации подобного рода в 5 раз. Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона клиентов сократилось в 6 раз, а уровень информированности клиентов значительно вырос.

УМНЫЕ ВЕЩИПроект «Финансовая грамотность»