В Белгородской области в реке погиб 9-летний мальчик

В попытках спасти брата, 9-летний мальчик сам свалился в реку. Старшего брата из воды достал приятель, а младшего спасти ребята не смогли

Воскресным утром, 15 августа, в районе села Ястребово Белгородского района произошла трагедия. В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели ребенка. На место происшествия выехал следователь следственного отдела и следователь-криминалист из аппарата управления.

По предварительным данным, утром 15 августа четверо мальчиков отправились кататься на велосипедах. Возле дамбы реки Разуменки они решили войти в воду. Один из мальчиков, 11 лет, поскользнулся на поросшей водорослями плите и упал в воду. В попытках спасти брата, 9-летний мальчик сам свалился в реку. Старшего брата из воды достал приятель, а младшего спасти ребята не смогли. Дети сообщили о случившейся трагедии родителям и спасателям.

Водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области и специализированной пожарно-спасательной части достали тело ребенка из реки в месте, не оборудованном для купания. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственным отделом по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на водоеме несовершеннолетнего. Следователь и следователь-криминалист осмотрели место происшествия. Они установили и опросили очевидцев произошедшего.

Как сообщили в региональном следственном комитете, сейчас изучаются условия проживания и и воспитания пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.