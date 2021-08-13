Сергей Миронов: «Главное богатство страны – люди»

Сергей Миронов посетил Белгород с рабочим визитом. Фото:Григорий Гудзь

В Белгороде с рабочим визитом побывал Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Государственной думы. Он встретился с главой региона, посетил БелГУ и ответил на вопросы журналистов.

- Я шесть лет не был в Белгороде, хотя в регион приезжаю каждый год. Хочу отметить, что город хорошеет. Это как к хорошей хозяйке в гости приходишь и видишь, что дом ухоженный. Вот Белгород – ухоженный, уютный. Очень приятно здесь находиться, - поделился Сергей Миронов.

Сергей Михайлович отметил, что в первую очередь, приехал в регион, чтобы посмотреть на работу своих коллег, оценить плюсы и минусы, при необходимости скорректировать действия.

- В целом поездкой я уже доволен, прежде всего, работой товарищей по партии. В каждом регионе есть свои нюансы. Есть, к сожалению, области, где люди делают работу только «для галочки». Приятно, что здесь коллеги знают проблемы Белгородчины, знают специфику и понимают, в какую сторону двигаться для решения проблем.

ПРО ГЕОЛОГИЮ

В рамках визита Сергей Миронов посетил Белгородский государственный университет, посмотрел выставки Геолого-минералогического музея и пообщался с сотрудниками.

В БелГУ политик посмотрел выставки Геолого-минералогического музея и пообщался с сотрудниками Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Я по первой специальности горный инженер-геодезист, уранщик по специализации. 20 лет отработал в этой сфере, рад тому, что в Монголии удалось открыть месторождение урана. Очень приятно было пройтись по вашему музею. Я всю жизнь коллекционирую минералы. Свою коллекцию десять лет назад передал в музей геологии имени Вернадского. Вашему музею тоже с удовольствием передам минерал.

Миронов убеждён, что стране нужны эксперты в геологии, поскольку залежей полезных ископаемых масса. «Уже не первый год поднимаю вопрос о создании министерства геологии. Уверен, что в скором времени оно появится. Это востребовано», — заявил политик.

На встрече с журналистами Сергей Миронов обсудил острые темы медицины и региональных бюджетов. Вопрос вакцинации не остался в стороне.

ПРО МЕДИЦИНУ

- За свою жизнь я сделал много разных прививок, болезненных и не очень. Со мной много всего происходило – я горел, тонул, попадал в ДТП. Но когда заболел ковидом, будто вся жизненная энергия ушла. Ничего не мог делать, и не хотел. Это страшно. Поэтому принял для себя решение вакцинироваться. Уверен, что иного пути к здоровью нет. Но нельзя никого принуждать делать прививку, только убеждать. Почему люди не хотят этого делать, боятся? Прежде всего, думаю, из-за неверия властям. А это надо исправлять, - подчеркнул Миронов.

Сергей Миронов обсудил острые темы медицины и региональных бюджетов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Продолжая медицинскую тему, Сергей Михайлович также отметил, что все привыкли к Фонду обязательного медицинского страхования, но эта система, по его мнению, уже давно устарела. Все регионы столкнулись с оптимизацией в системе здравоохранения и ее последствиями – нехваткой врачей, больничных коек.

- В Конституции прописано, что государство обязано обеспечить качественную бесплатную медицинскую помощь. Зачем нам посредник в виде Фонда ОМС. В пандемийное время Россия выстояла благодаря мобилизационной системе здравоохранения Н.Н. Семашко, который начал это делать еще в 20-годы ХХ века. Он понимал, сколько нужно нашей стране коек постоянно, сколько врачей разных специальностей. Благо, что это еще не доломали до конца.

Сейчас на финансирование здравоохранения идет 4%. Миронов считает, что эту цифру нужно увеличить до 7%, чтобы решить проблему с нехваткой врачей. Это можно сделать, увеличив им зарплату.

ПРО РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

В законодательстве прописано, что все доходы региона делятся 50/50: половина направляется в федеральный центр, половина остается на местах. В реальности же эта пропорция выглядит иначе – 70/30. Причем меньшая часть остается в регионах. Миронов убеждён, что для нормальной жизни в регионах нужно больше денег. Для этого в бюджетном кодексе необходимо прописать правило о том, что налоги уплачиваются по месту производства товара или услуги. Причём, когда говорится «по месту производства», это не только субъект федерации, но и муниципальное образование.

- У нас 99% муниципалитетов имеют бюджет, которого хватает только на зарплату работников администрации в муниципальных образованиях. А на них висит благоустройство, образование, поликлиники. И за всё нужно отчитаться. Несправедливое распределение денег между федеральным центром и регионами нужно исправлять, - уверен политик.

В БелГУ политик посмотрел выставки Геолого-минералогического музея и пообщался с сотрудниками Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Он также отметил, что если в муниципалитетах будет больший бюджет, сразу решится ряд проблем. Можно будет на местном уровне поднять зарплаты сотрудникам образовательной и медицинской сфер, исправится проблема с общественным транспортом.

- Перефразирую известную фразу: деньги есть – держите. В государстве есть средства, их просто нужно правильно перераспределить, - подчеркнул Миронов.

ПРО "БОРЩЕВОЙ НАБОР"

Вопрос о повышении цен на продукты питания тоже волнует многих. Сергей Михайлович привёл пример Польши, где цены на продовольственные товары в полтора раза ниже, чем в России.

- Там налоги снизили до 5%. Считаю, что необходимо и в нашей стране снизить налог на продукты питания. Плюс, также на определённый перечень продуктов, по нашей оценке около 30 наименований, торговая наценка не должна превышать 15%. Вот два момента, которые помогут решить проблему с ценами, а не мифический «борщевой набор» из сезонных овощей, которые и так подешевели с новым урожаем.

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

Подводя итоги встречи, Миронов подчеркнул, что в партии у всех общая цель – строить не капитализм, а социализм.

- Мы хотим, чтобы мерилом всего со стороны государства был человек, его социальная защищённость, его социальное благополучие, его физическое здоровье, продолжительность жизни. Сегодня, к сожалению, у нас мерило всего – деньги. А главное богатство у нас ни нефть, ни газ, ни алмазы – люди. Талантливые, работящие. Если государство будет по совести относиться к своим гражданам, граждане, я вас уверяю, ответят сторицей.