«Открытие» вновь бьет рекорды

Прибыль группы увеличилась в 2,6 раза, а рентабельность капитала составила 19%.

«Открытием» опубликована промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2021 года в соответствии с международными стандартами.

Согласно опубликованным данным, совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 6%. В структуре активов доля кредитного портфеля увеличилась с 46% до 49% , инвестиции в ценные бумаги составили 32%.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 11%: портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 4%, малого и среднего бизнеса - на 16%, по частным клиентам - на 23%.

Что касается сумм, то объем выдач кредитов корпоративным клиентам увеличился до 590 миллиардов рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - до 81 миллиарда, розничным клиентам - до 166 миллиардов рублей. К слову, по итогам первых шести месяцев года банк «Открытие» вошел в топ-3 российских банков по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки, согласно данным ДОМ.РФ и Frank RG.

Рентабельность капитала (ROTE) за 6 месяцев 2021 года увеличилась до 18,9% благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 июня 14,5%.

Как пояснил президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов, основным драйвером расширения банковского бизнеса группы стало увеличение розничного кредитного портфеля и заметный рост кредитов малому и среднему бизнесу.

- Высокие показатели по прибыли достигнуты благодаря росту основного банковского бизнеса группы и стабильных банковских доходов, увеличившихся на 39% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска на фоне сохранения стабильного качества кредитного портфеля и высокого уровня покрытия портфеля резервами.

Эффективность бизнеса тоже заметно выросла, подчеркнул руководитель. «Мы добились ощутимого снижения отношения операционных расходов к операционным доходам, поскольку группа продолжает цифровизацию бизнеса и расширяет линейку технологичных продуктов и сервисов. К примеру, в этом году мы запустили голосового помощника для предпринимателей».

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность доступна по адресу: ir.open.ru.