Координационный центр доменов .RU/.РФ и MSK-IX внедрили резервную систему регистрации доменов

Компания MSK-IX обеспечила Координационному центру доменов .RU/.РФ возможность использования резервной системы регистрации доменных имен в национальных доменах .RU и .РФ. MSK-IX выступает в качестве Оператора резервной системы регистрации (EBERO – Emergency Back-end Registry Operators), а сама система разработана и эксплуатируется MSK-IX и позволяет гарантировать непрерывное функционирование системы адресации российских национальных доменов .RU и .РФ.

Переход на резервную систему регистрации может быть осуществлен по решению регистратуры в случае, если действующий оператор системы регистрации оказывается не в состоянии обеспечить поддержание на необходимом уровне основных функций системы регистрации. К таким функциям относятся, в том числе, предоставление регистраторам возможности взаимодействовать с реестрами .RU и .РФ, вносить записи и получать информацию из реестров, обеспечение работы сервиса регистрационных данных (WHOIS), а также поддержка DNS-серверов доменных зон .RU и .РФ и управление распространением DNS зон. Использование инструмента EBERO является одной из инноваций программы New gTLD и служит залогом стабильной и безотказной работы глобальной системы доменной адресации в целом.

Напомним, что в 2019 году по поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ была начата реализация проекта по внедрению дополнительных инструментов для обеспечения непрерывности функционирования системы адресации, а также защиты прав администраторов и пользователей доменных имен путем внедрения на российской платформе механизмов, предоставляющих дополнительные гарантии сохранности информации о доменных именах и бесперебойного функционирования системы адресации в целом. Первым важным этапом этого проекта явилась реализация процедуры регулярного депонирования данных реестров российских национальных доменов .RU и .РФ.

В конце июня 2021 года специалистами Координационного центра доменов .RU/.РФ и компании MSK-IX было успешно завершено совместное функциональное тестирование резервной системы регистрации, а с июля этого года резервная система.