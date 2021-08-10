В Белгородской области экс-чиновник пойдет под суд за получение взяток

Бывшая чиновница предстанет перед судом за получение взяток Фото: "КП" Архив

Бывшую начальницу отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и получении взятки за незаконные действия. Расследование уголовного дела завершено. Преступления выявлены оперативными подразделениями УФСБ России по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, обвиняемая получала взятки в общей сумме больше миллиона рублей с февраля 2014 по июнь 2017 года. Деньги ей переводили на банковскую карту от индивидуального предпринимателя за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в дошкольных учреждениях Старооскольского городского округа.

В СУ СК России по Белгородской области также сообщили, что в марте 2017 года обвиняемая ускорила срок зачисления ребенка в детский сад за символические 25 тысяч рублей. На тот момент чиновница обладала полномочиями по координации деятельности руководителей дошкольных учреждений, осуществляла контроль за учетом детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.