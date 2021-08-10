В Липецкой области стартовал прием заявок на грант «Инвестиционный»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Прием заявок на получение гранта «Инвестиционный» стартовал в регионе, документы принимают до 2 сентября, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».

Грант «Инвестиционный» в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) могут получить субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Липецкой области на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Это обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров), социальная, внутренний и въездной туризм, аренда и прокат (авто, электросамокатов, самокатов, велосипедов), информационные технологии, инновационная деятельность. Размер гранта – до 15 млн рублей, он предоставляется на условиях софинансирования: 70% – средства областного бюджета, 30% – собственные средства.

Результатом предоставления гранта является создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта из расчета не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 2 млн рублей гранта в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта. Грант предоставляется в целях реализации основного мероприятия «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014-2024 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области».

По всем вопросам обращаться по телефонам: +7(4742) 22-71-35, +7(4742) 23-10-27. Либо по электронной почте: AleksentsevaAV@admlr.lipetsk.ru, LeonovaSA@admlr.lipetsk.ru