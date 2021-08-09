В Белгородской области пёс Атос помог полицейским спасти пропавшую без вести пенсионерку

Младший сержант полиции Виктор Юшинов и его напарник – бельгийская овчарка Атос

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, о безвестном исчезновении 93-летней жительницы села Садки Красногвардейского района полиции сообщили родственники. Пожилая женщина три дня не появлялась дома. Поначалу родные думали, что старушка ушла к подруге, но потом забеспокоились.

На поиски пенсионерки незамедлительно отправились сотрудники Отдела МВД России по Красногвардейскому району. В ходе розыскных мероприятий на территории села были осмотрены все участки и заброшенные дома. Однако следов пропавшей женщины обнаружить не удалось.

Поиски продолжили и на следующий день на всех прилегающих к населенному пункту территориях. Для большего успеха к работе привлекли сотрудников лесничества, представителей общественности и специалистов Центра кинологической службы регионального Управления МВД России.

Потерявшуюся пенсионерку обнаружили в овраге на расстоянии одного километра от дома. Найти женщину удалось при помощи служебной собаки, которая специализируется на розыске следов человека по запаху. Полицейский-кинолог отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Белгороду младший сержант полиции Виктор Юшинов во время поисков увидел, что его напарник – бельгийская овчарка Атос – возле оврага обозначила нахождение рядом живого человека. Спустившись следом за четвероногим помощником, кинолог увидел женщину, которая находилась без сознания.

- Сотрудники полиции оказали ей первую помощь. Пенсионерка объяснила, что из-за плохого зрения случайно ушла в сторону леса и заблудилась. Правоохранители вынесли ее из оврага и передали сотрудникам скорой помощи для транспортировки в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщают врачи, жизни пенсионерки сейчас ничего не угрожает. Она сама принимает пищу и хорошо ориентируется в окружающей обстановке.