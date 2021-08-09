Эксперты Металлоинвеста обсудили вопросы энергоперехода

Сегодня Компания ведет проработку проекта производства экологически чистого водорода для своих предприятий, в том числе и в Белгородской области.

«Архипелаг 2121» – проектно-образовательный интенсив, в рамках которого проходит ряд акселерационных и деловых мероприятий, объединенных общей идеей – созданием долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуском и развитием новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды и проектированием необходимых изменений в общественных институтах.

Активное участие в обсуждениях ключевых вопросов интенсива принимали представители крупных компаний, институтов развития, научных центров, министерств и ведомств, таких как Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, инфраструктурный центр EnergyNet, «Роснано», «Росатом», Сколково и другие.

Эксперты компании «Металлоинвест» приняли участие в сессии «Новые направления технологического развития. Водородная энергетика - EnergyNet».

В рамках водородного трека на Архипелаге 2021 участники определили параметры, которыми должен обладать низкоуглеродный водород, детально проработали существующие и перспективные возможности по производству, транспортировке, хранению и использованию водорода, аспекты развития водородной энергетики, опыт крупных промышленных компаний по снижению выбросов парниковых газов, цели и задачи создания водородных кластеров, меры и механизмы государственной поддержки. По результатам встреч были подготовлены и представлены проекты-маяки для дальнейшей их проработки и синхронизации между государством и бизнесом.

- Водород является ключевым связующим элементом в процессе начавшегося энергоперехода для декарбонизации мировой экономики. На производственных площадках Металлоинвеста мы уже прорабатываем 3 пилотных проекта по внедрению водорода в процессы металлизации, которые включены в общероссийский проект «Водородной энергетики», – отметил Александр Кожевников, директор департамента стратегического развития Металлоинвеста. – В этом году мы планируем разработать Водородную стратегию Компании со списком основных этапов и мероприятий по широкому внедрению водорода в процессы горно-металлургического производства для достижения цели Компании по углеродной нейтральности к 2050 году.

Справка КП

В 2021 году Металлоинвест завершил разработку Климатической стратегии. Компания ставит перед собой в качестве долгосрочных ориентиров достижение углеродной нейтральности и максимальное сокращение выбросов парниковых газов у своих потребителей к 2050 году. Сегодня Металлоинвест – лидер среди металлургических компаний по средним выбросам СО2 на 1 тонну стали.

В июле 2021 года Металлоинвест подписал меморандум с АО «Русатом Оверсиз» и AirLiquide о взаимопонимании с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода. В рамках совместной работы стороны планируют оценить технические и коммерческие аспекты потенциального проекта производства экологически чистого водорода для предприятий Металлоинвеста, расположенных в Белгородской и Курской областях.