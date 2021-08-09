На «Оскол пласт» подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда»

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ООО «Оскол пласт» в этом году стал участником нацпроекта «Производительность труда». Накануне на предприятии прошел день информирования по итогам активной фазы реализации проекта по оптимизации пилотного потока. В рамках мероприятия перед трудовым коллективом выступили лидеры рабочих групп, осуществляющие реализацию программы повышения производительности труда. Они рассказали о проделанной работе по итогам стадии диагностики и представили планы на следующий этап, на котором будут устранены потери и увеличена выработка.

В течение первых трех месяцев под управлением экспертов РЦК рабочая группа проекта провела диагностику пилотного потока, выявила проблемы и составила план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. В качестве пилотного потока выбрано производство изделий из пластика. Сотрудники предприятия за это время прошли обучение по основным инструментам бережливого производства, внедрили производственный анализ, провели оценку компетенций команды.

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На следующем этапе проекта сотрудники предприятия реализуют план мероприятий по оптимизации пилотного потока, направленный на достижение плановых показателей. Главная цель – снизить время протекания процесса, сократить запасы незавершенного производства, увеличить выработку в пилотном потоке.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на официальном портале: http://производительность.рф/

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