Без шлема и прав: в Белгородской области 16-летний водитель скрылся с места ДТП

Юный житель села Щербаково в момент ДТП управлял мотоциклом «Минск» без государственного регистрационного знака и застегнутого мотошлема. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как уже сообщала «КП», вечером 5 августа с места двух ДТП, произошедших в Белгородской области, скрылись водители.

По предварительным данным, около 21 часа 40 минут в Старом Осколе на проспекте Молодежный в районе д. 6, неизвестный водитель, управляя, как позже было установлено, автомобилем «Ваз 21150», наехал на 15-летнего пешехода.

Переходивший улицу по нерегулируемому переходу юноша получил телесные повреждения.

Тем временем, с 21 часа 15 минут по 22 часов 15 минут на 59-м километре автодороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 25-летнего пешехода, который двигался по тротуару со стороны с. Щербаково в сторону хутора Гезов.

Не прошло и суток, как обоих водителей удалось найти.

На 25-летнего пешехода наехал 16-летний житель села Щербаково, который в момент ДТП управлял мотоциклом «Минск» без государственного регистрационного знака и застегнутого мотошлема. Водительских прав у него не было.

Что касается ДТП на проспекте Молодежный, то изначально полицейские нашли автомобиль, на котором был совершен наезд, по месту жительства владельца. Тем временем поиски водителя продолжались. Отсутствием мужчины были обеспокоены и его родственники. Накануне предполагаемый виновник аварии самостоятельно явился в ОГИБДД Старого Оскола. Им оказался 26-летний местный житель.

По предварительным данным, автомобилист перед проездом пешеходного перехода отвлекся на упавшую пепельницу и не заметил подростка, переходившего проезжую часть дороги. После совершения ДТП он испугался ответственности и скрылся с места аварии, однако, осознав последствия своих действий, принял решение явиться в ГИБДД.

«В отношении обоих водителей составлены сразу несколько административных протоколов», - сообщает УМВД России по Белгородской области.