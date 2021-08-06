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«Ростелеком» объявил финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г.

Выручка за II квартал 2021 г. выросла на 9%, OIBDA увеличилась на 15%, чистая прибыль — на 46%, FCF улучшился на 10,7 млрд руб.

По данным консолидированной отчетности по МСФО основные финансовые итоги выглядят так:

II КВАРТАЛ 2021 г.

Выручка по сравнению с II кварталом 2020 г. выросла на 9%, до 138,6 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 15%, до 55,9 млрд руб.

Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,0 п. п., до 40,4%.

Чистая прибыль выросла на 46%, до 11,2 млрд руб.

Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 2%, до 24,4 млрд руб. (17,6% от выручки).

FCF улучшился на 10,7 млрд руб. и составил 1,1 млрд руб.

Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA».

I ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

Выручка по сравнению с I полугодием 2020 г. выросла на 9%, до 270,5 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 16%, до 111,4 млрд руб.

Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,6 п. п., до 41,2%.

Чистая прибыль выросла на 52%, до 23,0 млрд руб.

Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 11%, до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки).

FCF улучшился на 19,1 млрд руб. и составил 3,2 млрд руб.

Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA».

- Во втором квартале 2021 года компания продолжила уверенно наращивать финансовые и операционные показатели, продемонстрировав двухзначный темп роста выручки от цифровых услуг и мобильной связи, OIBDA и чистой прибыли. Второй квартал подряд мы заметно улучшаем показатель свободного денежного потока, что важно для формирования базы роста дивидендных выплат в будущем. Главным событием прошедшего квартала стало принятие обновленной стратегии “Ростелекома”. Наша ключевая цель на ближайшие пять лет — дальнейшее развитие компании по модели интегрированного провайдера цифровых услуг и решений с акцентом на умный рост в традиционном бизнесе, а также лидерство в таких инновационных кластерах, как дата-центры и облачные сервисы, кибербезопасность, онлайн-медицина, цифровые регионы, государственные цифровые сервисы, - подчеркнул президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

- Амбициозный рост бизнеса, заложенный в новой стратегии, — серьезный вызов для нашей команды. Вместе с тем результаты, которых мы добились в рамках цифровой трансформации в последние годы, вселяют уверенность, что “Ростелеком” сможет перешагнуть отметку в 700 млрд руб. по выручке в 2025 году с ростом OIBDA в полтора раза и чистой прибыли — не менее чем в два раза. Мы делаем ставку на быстрорастущие цифровые сегменты, где сможем формировать уверенную лидерскую позицию и обеспечивать привлекательный возврат на инвестиции. Набранный темп, сплоченная профессиональная команда и поддержка акционеров позволят нам реализовать эти цели, - отметил первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко:

- Во втором квартале и первом полугодии 2021 года компания продемонстрировала стабильный рост бизнеса и высокий уровень контроля затрат, что в совокупности обеспечило сильные финансовые результаты. Мы поднимаем прогноз ожидаемого увеличения консолидированной OIBDA до 8–10% с возможностью дополнительного уточнения по результатам третьего квартала 2021 года; в части выручки сохраняем ранее данный прогноз обеспечить рост не менее чем на 5%; в части СAPEX ожидаем расходы в пределах 110–115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм), - добавил старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

Финансовый обзор

Чистый операционный денежный поток по итогам II квартала 2021 г. вырос на 67% и составил 25,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., за I полугодие 2021 г. — на 71%, до 31,7 млрд руб., по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

По итогам II квартала 2021 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы без учета госпрограмм снизился на 2%, до 24,4 млрд руб. (17,6% от выручки), с учетом госпрограмм этот показатель вырос на 11%, до 30,8 млрд руб. (22,2% от выручки). По итогам I полугодия 2021 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы без учета госпрограмм вырос на 11%, до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки), с учетом госпрограмм этот показатель вырос на 15%, до 61,5 млрд руб. (22,7% от выручки).

Свободный денежный поток за II квартал 2021 г. составил 1,1 млрд руб., улучшившись на 10,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., а за I полугодие 2021 г. тот же показатель улучшился на 19,1 млрд руб. и достиг 3,2 млрд руб. На улучшение свободного денежного потока в II квартале 2021 г. повлияли рост OIBDA, а также неравномерное авансирование и выполнение работ внутри календарного года. На улучшение свободного денежного потока в I полугодии 2021 г. помимо перечисленных выше факторов повлияли более низкие объемы погашения кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Общий долг группы компаний на 30 июня 2021 г. (с учетом АО) изменился незначительно по сравнению с началом года, составив 531,0 млрд руб. 100% общего долга группы компаний на указанную дату составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 июня 2021 г. (вкл. АО) составил 493,8 млрд руб., увеличившись на 6% к началу года. Долговая нагрузка компании за последние 12 месяцев снизилась с 2,7х до 2,4х по показателю Чистый долг вкл. АО/OIBDA.