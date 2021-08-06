Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева: «Белгород прекрасно выглядит, и это заслуга его жителей»

На встрече с белгородцами Сардана Владимировна поделилась, как собирает информацию о каждом регионе

Познакомиться с проблемами жизни Белгорода приезжала «народный мэр Якутска» Сардана Авксентьева. Она прогулялась по праздничному городу, встретилась с активом регионального отделения партии и открыла два новых штаба. Один непосредственно в Белгороде с весьма символичным адресом – ул. 5 Августа, дом 31 (День города и номер региона), второй – в Прохоровке. Поселок тоже выбран не случайно, это место значимое, и в партии уверены, что люди должны быть услышаны не только в крупных городах.

"Чтобы чиновники услышали мнение народа, нужно ходить на выборы"

«Нам важно мнение людей в регионах»

- Я впервые в Белгороде и город вызывает большой интерес. Партия «Новые люди» позиционирует себя как партия здравого смысла и партия регионов. Наша команда сейчас активно знакомимся с проблематикой регионов, только для меня это 22 город. Белгород выглядит прекрасно и, я думаю, что это заслуга и его жителей в том числе. Видно, что вы любите свой город, вы за ним ухаживаете. Там где свои города не любят, одни власти ничего сделать не смогут. Я думаю, здесь живут большие патриоты, - отметила Сардана Владимировна.

Во время прогулки по городу Авксентьева прошла и по скандальной улице Щорса.

Во время прогулки по городу Авксентьева прошла и по скандальной улице Щорса. Поделилась, что как бывшему градоначальнику ей понятно принятие правильных урбанистических решений, поскольку современные требования урбанистики говорят, что города, прежде всего, для людей. Но одной реконструкции улицы недостаточно, это лишь первый шаг. Нужны улучшения, расширения транспортной системы, чтобы людям было удобно ездить на общественном транспорте. А для личного транспорта необходимо разгрузить соседние улицы.

Каждый регион как живой организм

На встрече с белгородцами Сардана Владимировна поделилась, как собирает информацию о каждом регионе:

- Во-первых, высоким темпом руками, ногами я осматриваю территории. Потому что из машины, по рассказам или из СМИ все не узнаешь. И второе – собираю определенные показатели, индексы по региону, которые для меня как анализы для доктора. Белгородская область входит в пятерку лидеров по уровню социально-экономического развития. На первый взгляд, ваш организм – Белгородская область – здоров, и все хорошо.

"Я думаю, в Белгороде живут большие патриоты"

Однако Авксентьева озвучила и другие цифры, согласно которым в регионе явно есть проблемы. Область занимает 42 место в России по уровню вовлеченности населения в МСП, для такого передового региона это плохая цифра. 75 место занимает регион среди всех субъектов РФ по индексу административного давления. И 10 место в России по количеству закрытых бизнесов в 2020 году.

- Второе что меня заинтересовало, Белгородская область занимает 67 место в рейтинге прозрачности и открытости закупок, Белгород – 73 место. К примеру, когда я возглавила город Якутск, он находился на 33 месте в рейтинге регионов по прозрачности госзакупок. Мы с командой разбирались с городским бюджетом. Внутри скудного бюджета мы нашли 1,2 миллиарда рублей на школы и детские сады. Выделили 800 млн рублей на строительство и ремонт дорог, что позволило привлечь софинансирование - еще 2 млрд рублей. А мы с 33 места поднялись на 11-е. Прозрачные и понятные закупки - это колоссальная экономия денег, которые можно направить на что-то полезное. Вот что важно.

Белгородская область входит в пятерку лидеров по уровню социально-экономического развития.

«Широкая разъяснительная работа нужности и важности предпринимательства – это наша с вами общая задача»

Сардана Владимировна также отметила, что, партия четко знает, что нужно сделать для того, чтобы бизнес, предпринимательство в нашей стране задышали. Налоговые правила должны быть устоявшимися, неизменными и понятными. Предприниматель должен быть уверен, что его деньги правильно расходуются, тогда он без проблем будет платить налоги. Она уверена, что если освободить МСП от тягот, которые есть сейчас, предприниматели будут заинтересованы в своем развитии. А это дополнительные деньги в бюджет, а соответственно, в развитие региона.

- Во власти нужны адекватные люди, которые занимают принципиальную позицию относительно траты народных денег, понимают, куда смотреть, слышат людей, - подчеркнула Сардана.

Встреча с активом в Прохоровке тоже получилась насыщенной. Говорили о разном, делились мнениями.

«Нам важно мнение людей в регионах»

- Важно, что здесь открыли штаб. Надеюсь, что это место будет живое и обязательно для людей. Главная цель поездки по регионам – выслушать ваши мнения.

Затронули и острую медицинскую тему. Сардана отметила, что в пандемийное время нехватка медперсонала – это проблема всех регионов. В Белгородской области показатели далеко не приятные: по обеспеченности больничными койками регион на 75 месте. Доля бригад скорой помощи – 53 место. Численность врачей на 100 тысяч населения – 55 место. Поэтому «заманивание» медицинского персонала всеми возможными способами (в Белгороде врачам предлагают жилье) считает правильным. Для улучшения медуслуг населения все средства хороши.

Встреча с активом в Прохоровке получилась насыщенной

По поводу вакцинации Авксентьева тоже высказала свое мнение, и оно совпадает с мнением партии – заставлять людей вообще что-либо делать нельзя. Необходим здравый смысл и широкая разъяснительная работа по любой вакцине, без запугивания и принуждения. И тогда человек сам примет правильное решение.

«Власть нужно брать в ежовые рукавицы и периодически встряхивать»

- После двух операций мне нечего было делать, - улыбается Сардана. – Глядя на меня, понимаете, что я не очень хорошая домохозяйка. Я поняла, что у меня есть некая миссия, и я в какой-то степени политпросветитель. Езжу по регионам и рассказываю людям о том, как важно быть активным, как важно давать о себе знать власти, как важно нашу власть брать в ежовые рукавицы и периодически встряхивать.

Главная цель поездки по регионам – выслушать ваши мнения

Новые люди выступают за повсеместное возвращение прямых выборов. Сардана Владимировна отмечает, что это крайне важно. Ведь если мэра выбирают горожане, именно они становятся его работодателем, перед ними он ответственен и подотчетен.

Также важно, и Авксентьева подчеркнула это и в Белгороде, и в Прохоровке, что людям необходимо научиться выставлять властям свои условия. А чтобы чиновники услышали мнение народа, нужно ходить на выборы, проявлять свою гражданскую позицию.