«Открытие» расширил функционал «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса

В число сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций.

Работа с малым и средним бизнесом – одно из приоритетных направлений для ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Открытие Брокер», выступающий главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. В этот раз, на портале добавлена витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка.

Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности. Среди них - онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.

Еще - перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию.

Появилась и возможность подачи поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.