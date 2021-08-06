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Происшествия6 августа 2021 9:35

В Белгородской области мошенники занялись коронавирусом

Аферист из Старого Оскола просил за «липовый» сертификат шесть тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан.

Сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Старому Осколу по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 27-летний не работающий ранее не судимый местный житель.

3 августа подозреваемый получил шесть тысяч рублей от одного из местных жителей за якобы оформление сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры.

Сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Намерений обмануть старооскольца он не отрицал.

Теперь в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Аферист из Белгородской области просил за "липовый" сертификат о вакцинации против коронавируса шесть тысяч рублей
Аферист из Белгородской области просил за "липовый" сертификат о вакцинации против коронавируса шесть тысяч рублей
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