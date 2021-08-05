ВТБ в Центральном федеральном округе увеличил выдачи ипотеки на 21%

По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

Всего выдачи банка составили 193 тысячи кредитов более чем на 601 миллиард рублей. В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 миллиардов, показав прирост к июлю 2020 года в пределах 10%. ВТБ в центральной России выдал 5,6 миллиарда рублей, что на 5% больше июля прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 миллиарда), Санкт-Петербург и область (51), Новосибирская область (23), Республика Татарстан (19) и Свердловская область (16).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 миллиарда рублей.

Банк ВТБ (ПАО) занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

- Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 миллиардов рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 триллиона, – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 триллионов рублей.