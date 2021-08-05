В Белгородской области пятерых мужчин осудили за тяжкие преступления

В сентябре 2019 года один из подсудимых пытался убить жителя Старого Оскола. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгородской области закончился суд над группой лиц, действовавшей на территории региона на протяжении пяти лет.

С 2014 по 2019 годы курянин и четверо жителей Старого Оскола неоднократно совершали вымогательства и разбойные нападения. В ряде случаев применялось огнестрельное оружие, газовый баллончик.

Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и своих близких, боялись обращаться в правоохранительные органы, из-за чего подсудимым длительное время удавалось уходить от уголовной ответственности.

В сентябре 2019 года один из подсудимых пытался убить жителя Старого Оскола, машину которого он расстрелял из огнестрельного оружия прямо на улице. Только мгновенная реакция мужчины и тот факт, что он сумел покинуть место происшествия, сохранили ему жизнь.

«За покушение на убийство, вымогательства, незаконный оборот оружия и уклонение от административного надзора 40-летнему курянину суд назначил десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

За разбои и вымогательства двое старооскольцев получили восемь и шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. За разбой, вымогательства и кражу 28-летний староосколец проведет в колонии общего режима семь лет. За вымогательство 27-летний осужденный получил 18 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.