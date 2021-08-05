Салюту – быть: праздничный фейерверк в честь дня города в Белгороде состоится 5 августа

Высотные салюты будут хорошо видны в любой точке города. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничные залпы в честь 78-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков прогремят на музейной площади за диорамой, в парке Южный, возле Дома офицеров и Центра досуга на ул. Ватутина. Фейерверки начнутся сегодня в 22:00 и продлятся около десяти минут.

Мэр Белгорода отметил, что с 1943 года салют в Белгороде – это святая традиция.

«Мы не можем отказаться от этого символа города, - обратился к горожанам глава областного центра Юрий Галдун. - Даже в такое сложное время. В 2021 году Белгород будет салютовать! Только прошу вас: поберегите себя, не собирайтесь большими группами, салют будет виден в любой точке города».

Из за неблагоприятной эпидемиологической обстановки просим горожан не приходить на Соборную площадь, не собираться большими группами на Харькоской горе.

Высотные салюты будут хорошо видны в любой точке города.

Отметим, что в связи с салютом будет ограничено движение транспорта с 21:45 и до окончания залпов. На каких улицах - указано на карте.