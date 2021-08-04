На белгородских предприятиях продолжают улучшать показатели в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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Миссия специалистов ЖБК-1 - построить здание быстрее и при этом только улучшить качество работ. Участие в национальном проекте «Производительность труда» и грамотные советы экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в этом отлично помогают. Прямо на строительной площадке многоквартирного дома развернут проектный офис.

В национальном проекте «Производительность труда» уже участвует завод ЖБК - 1. Второй этап – оптимизация рабочих процессов на строительных площадках Строительно-монтажного управления ЖБК-1. Результаты нацелены не только на экономические показатели предприятия, но и на зарплату работников.

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Как оптимизировать работу сотрудников подробно разбирали в течение трех месяцев. Сначала создали специальную карту, куда перенесли весь процесс строительства одного этажа и выявили, на что тратится больше всего времени. Всю логистику материалов оцифровали, отобразили схематично и детально проработали.

- Оцифровка помогла нам поминутно увидеть перемещение каждого материала. Башенный кран перегружен, необходимость разгрузки очевидна, чтобы уйти от лишних перемещений, - делится Сергей Величко, руководитель проекта по оптимизации производственного потока ЖБК-1.

Один из примеров ускорения рабочего процесса – отказ от разгрузки материала башенными кранами. Их направили на монтажные работы. Доставкой теперь занимаются автомобильные манипуляторы. Также на были внедрены инструменты «5 с» - это стандартизация рабочего места.

- Успешно освоили методологию и реализовали ее на практике. Первые результаты уже получены - повышение производительности труда в ночную смену с 30 элементов до 40, - рассказал Антон Кунаков, руководитель проекта РЦК Белгородской области.

Сотрудники предприятия не намерены останавливаться на достигнутом, и в будущем под наблюдением специалистов РЦК производительность труда на стройплощадках будет ежегодно повышаться не менее чем на 5%.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на официальном портале: http://производительность.рф/

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