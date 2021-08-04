В Белгородской области накрыли наркопритон

Один из посетителей во время визита наркопритона умер. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Валуйскому городскому округу в ходе операции «Мак-2021» накрыли наркопритон. В совершении преступления подозревается 49-летний местный житель.

Полицейские установили, что он неоднократно предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления запрещенных веществ, полученных из растений мака. Один из посетителей во время такого визита скончался.

«В ходе осмотра квартиры жителя Валуек полицейские обнаружили и изъяли более 100 граммов маковой соломы, а также приспособления для потребления наркотических средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) мужчине грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

В отношении его гостя - 45-летнего мужчины, который принес наркотики, также возбуждено уголовное дело. В соответствии с ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) ему светит до трех лет лишения свободы.