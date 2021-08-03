Самое важное – приносить пользу белгородцам

Станислав Панов и Кирилл Скачко уверены: достойное будущее нужно создавать сегодня.

Депутат Белгородской областной Думы Станислав ПАНОВ и депутат Белгородского городского совета Кирилл СКАЧКО поделились своими мыслями о любимом городе, знаковых этапах его современного развития и проблемах, неотделимых от проблем всего региона.

- С.Панов: Прежде всего, я хотел бы обратиться к белгородцам в преддверии Дня освобождения города. Прошло 78 лет с тех пор, как после фашистской оккупации над Белгородом снова поднялось красное знамя. И еще живы свидетели этого события. Нам очень важно беречь память о героическом прошлом нашего края - пусть славная история предков станет основой для процветания города и региона.

- Вы начали беседу с исторической памяти горожан. Продолжим эту тему. Памятник Ленину в центральном парке культуры и отдыха – история, неотделимая от жизней тысяч белгородцев. И их волнует, будет ли он восстановлен и водружен на прежнее место?

- С. Панов: Восстановленный памятник Владимиру Ильичу будет в ноябре этого года возвращен на прежнее место. 29 октября 2020 года на заседании Белгородской областной думы депутаты одобрили инициативу по восстановлению памятника Ленину в Центральном парке культуры и отдыха города Белгорода. Был создан фонд для сбора пожертвований на эти цели «В будущее - без разрушений!». Сотни неравнодушных людей приняли посильное участие в сборе средств. Об этом нужно отдельно рассказывать: как граждане, даже с небольшими доходами, делились своими накоплениями, как перечисляли сэкономленные из пенсии 100-200 рублей… Люди хотят видеть этот памятник, символ их молодости, счастливой жизни, на прежнем месте – и он там будет стоять. Вопреки всем замыслам главы Белгорода. Не хочется в праздник говорить о плохом, но, к сожалению, диалога с белгородской администрацией у нас не получается. Общение приходится строить только через посредство региональных властей.

- К. Скачко: Для меня, коренного белгородца, сохранение истории родного города – святая, не побоюсь этого слова, обязанность. И поэтому мы с товарищами – депутатами горсовета - реагируем на все попытки исказить или замолчать историю города и страны. Например, только недавно сразу несколько жителей Белгорода обратились к нам с вопросом – почему на памятниках генералам армии, освобождавшим город в 1943-м, Н.Ф. Ватутину и И.Р. Апанасенко, нет практически никакой информации, кроме фамилии? Наш депутат Игорь Цевменко направил в администрацию города обращение, в котором не только задал вопрос, но и внес предложение разместить рядом с постаментами информационные таблички – как, например, у памятника И.С. Коневу. Ранее была ситуация, когда, в нарушение местных законодательных актов, на администрации города Белгорода 5 августа отсутствовала копия Знамени Победы – потому что был поврежден флагшток, как сообщили чиновники. Пришлось предложить свою помощь в ремонте флагштока.

Возвращение земельных паев жителям региона- проблема, всколыхнувшая не один населенный пункт Белгородчины. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Давайте вернемся на землю, к житейским проблемам горожан…

- С. Панов: Именно на землю, в прямом смысле! Земельные паи, несправедливо отнятые у сотен, если не тысяч, их владельцев – проблема и горожан, и жителей районов. Ко мне обращались граждане из Белгорода, Яковлевского, Красненского и других районов, Старооскольского городского округа. В селе Роговатое на встречу пришло порядка 600 человек, из-за некоторых юридических действий владельца агрохолдинга потерявших землю. «Это земля наших дедов, отцов, они за нее кровь проливали»,- говорят люди. Мы с депутатом Эдуардом Журналевым занялись этим вопросом, но быстро решить его невозможно. И мы все же остановили насильственный выкуп земель и восстановили выделение дивидендов в виде натуральной продукции. Правда, пока не везде и над этим еще предстоит работать. Когда против обычного человека на земле работает юридическая махина олигархата, бороться тяжело. И не только по земельным паям. Ко мне, как депутату облдумы, обращается много людей из так называемой категории социально незащищенных граждан: пожилые, многодетные, люди с ограниченными физическими возможностями.

- Станислав Геннадьевич, помощь детям вы оказываете не только как депутат, но и руководитель Благотворительного фонда «Наши дети».

- С. Панов: Я не понаслышке знаю, как тяжело в наше время вырастить, выучить, воспитать ребенка. Поэтому помощь детям в развитии их способностей – одна из основ моей деятельности. Фонд ведет работу по поддержке многодетных семей, организует мероприятия. Например, в мае в Старом Осколе провели масштабный турнир по футболу среди детских команд «Кубок Победы», на который съехались 28 команд: из Белгородской области – Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Шебекино, Вейделевки, а также из Курска, Орла, Брянска. Это был настоящий праздник! Самое важное, что данный турнир – не только «про футбол» и спортивные результаты, но и, возвращаясь к началу нашей беседы – сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

- Но старт «Кубку Победы» был дан в Белгороде.

- С. Панов: Да, в апреле турнир по футболу среди взрослых команд «Кубок Победы» прошел в Белгороде, организовали его совместно с Игорем Клавкиным, президентом ФК «Спартак – Белгород» и Федерацией футбола Белгородской области. Турнир получился буквально международный, приняли участие сборная студентов Анголы и команда студентов из Латинской Америки. И это прекрасно – что не только наши, российские, граждане приобщаются к спорту и истории страны, но и гости города. Потом они уедут на родину, а память о гостеприимном, интересном Белгороде останется у них на всю жизнь. А это и есть самое важное – чтобы моя депутатская, политическая, общественная деятельность приносила пользу белгородцам!

Станислав Геннадьевич награждает победителей турнира по футболу среди детских команд «Кубок Победы».

Удачи и добра!

Сегодня, 3 августа, депутат Белгородской областной Думы 6-го созыва Станислав Панов отмечает очередной день рождения. Станислав Геннадьевич – фигура на политическом поле области известная, много лет он отдал работе по защите интересов и прав рядовых жителей региона.

С добрыми пожеланиями к имениннику обращаются его коллеги, товарищи, а также те благодарные земляки, кому он оказал помощь:

- Уважаемый Станислав Геннадьевич! Мы рады поздравить Вас и пожелать дальнейших успехов и крепкого здоровья! Желаем неиссякаемой энергии в непростом деле защиты интересов трудящихся Белгородской области, поддержки тех, кто так в этом нуждается. Спасибо, что слышите просьбы пенсионеров, что не обходите вниманием детский спорт, что доброжелательны и чутки к окружающим Вас людям.

Добра Вам, благополучия, счастья и уюта в семье! И, безусловно, успеха на политическом поприще – мы верим, что Ваши идеи и инициативы принесут еще немало добра нашему родному краю.