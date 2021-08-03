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Общество3 августа 2021 16:30

Самое важное – приносить пользу белгородцам

Разговор с депутатами в преддверии празднования Дня освобождения Белгорода
Источник:kp.ru
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Станислав Панов и Кирилл Скачко уверены: достойное будущее нужно создавать сегодня.

Станислав Панов и Кирилл Скачко уверены: достойное будущее нужно создавать сегодня.

Депутат Белгородской областной Думы Станислав ПАНОВ и депутат Белгородского городского совета Кирилл СКАЧКО поделились своими мыслями о любимом городе, знаковых этапах его современного развития и проблемах, неотделимых от проблем всего региона.

- С.Панов: Прежде всего, я хотел бы обратиться к белгородцам в преддверии Дня освобождения города. Прошло 78 лет с тех пор, как после фашистской оккупации над Белгородом снова поднялось красное знамя. И еще живы свидетели этого события. Нам очень важно беречь память о героическом прошлом нашего края - пусть славная история предков станет основой для процветания города и региона.

- Вы начали беседу с исторической памяти горожан. Продолжим эту тему. Памятник Ленину в центральном парке культуры и отдыха – история, неотделимая от жизней тысяч белгородцев. И их волнует, будет ли он восстановлен и водружен на прежнее место?

- С. Панов: Восстановленный памятник Владимиру Ильичу будет в ноябре этого года возвращен на прежнее место. 29 октября 2020 года на заседании Белгородской областной думы депутаты одобрили инициативу по восстановлению памятника Ленину в Центральном парке культуры и отдыха города Белгорода. Был создан фонд для сбора пожертвований на эти цели «В будущее - без разрушений!». Сотни неравнодушных людей приняли посильное участие в сборе средств. Об этом нужно отдельно рассказывать: как граждане, даже с небольшими доходами, делились своими накоплениями, как перечисляли сэкономленные из пенсии 100-200 рублей… Люди хотят видеть этот памятник, символ их молодости, счастливой жизни, на прежнем месте – и он там будет стоять. Вопреки всем замыслам главы Белгорода. Не хочется в праздник говорить о плохом, но, к сожалению, диалога с белгородской администрацией у нас не получается. Общение приходится строить только через посредство региональных властей.

- К. Скачко: Для меня, коренного белгородца, сохранение истории родного города – святая, не побоюсь этого слова, обязанность. И поэтому мы с товарищами – депутатами горсовета - реагируем на все попытки исказить или замолчать историю города и страны. Например, только недавно сразу несколько жителей Белгорода обратились к нам с вопросом – почему на памятниках генералам армии, освобождавшим город в 1943-м, Н.Ф. Ватутину и И.Р. Апанасенко, нет практически никакой информации, кроме фамилии? Наш депутат Игорь Цевменко направил в администрацию города обращение, в котором не только задал вопрос, но и внес предложение разместить рядом с постаментами информационные таблички – как, например, у памятника И.С. Коневу. Ранее была ситуация, когда, в нарушение местных законодательных актов, на администрации города Белгорода 5 августа отсутствовала копия Знамени Победы – потому что был поврежден флагшток, как сообщили чиновники. Пришлось предложить свою помощь в ремонте флагштока.

Возвращение земельных паев жителям региона- проблема, всколыхнувшая не один населенный пункт Белгородчины.

Возвращение земельных паев жителям региона- проблема, всколыхнувшая не один населенный пункт Белгородчины.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Давайте вернемся на землю, к житейским проблемам горожан…

- С. Панов: Именно на землю, в прямом смысле! Земельные паи, несправедливо отнятые у сотен, если не тысяч, их владельцев – проблема и горожан, и жителей районов. Ко мне обращались граждане из Белгорода, Яковлевского, Красненского и других районов, Старооскольского городского округа. В селе Роговатое на встречу пришло порядка 600 человек, из-за некоторых юридических действий владельца агрохолдинга потерявших землю. «Это земля наших дедов, отцов, они за нее кровь проливали»,- говорят люди. Мы с депутатом Эдуардом Журналевым занялись этим вопросом, но быстро решить его невозможно. И мы все же остановили насильственный выкуп земель и восстановили выделение дивидендов в виде натуральной продукции. Правда, пока не везде и над этим еще предстоит работать. Когда против обычного человека на земле работает юридическая махина олигархата, бороться тяжело. И не только по земельным паям. Ко мне, как депутату облдумы, обращается много людей из так называемой категории социально незащищенных граждан: пожилые, многодетные, люди с ограниченными физическими возможностями.

- Станислав Геннадьевич, помощь детям вы оказываете не только как депутат, но и руководитель Благотворительного фонда «Наши дети».

- С. Панов: Я не понаслышке знаю, как тяжело в наше время вырастить, выучить, воспитать ребенка. Поэтому помощь детям в развитии их способностей – одна из основ моей деятельности. Фонд ведет работу по поддержке многодетных семей, организует мероприятия. Например, в мае в Старом Осколе провели масштабный турнир по футболу среди детских команд «Кубок Победы», на который съехались 28 команд: из Белгородской области – Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Шебекино, Вейделевки, а также из Курска, Орла, Брянска. Это был настоящий праздник! Самое важное, что данный турнир – не только «про футбол» и спортивные результаты, но и, возвращаясь к началу нашей беседы – сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

- Но старт «Кубку Победы» был дан в Белгороде.

- С. Панов: Да, в апреле турнир по футболу среди взрослых команд «Кубок Победы» прошел в Белгороде, организовали его совместно с Игорем Клавкиным, президентом ФК «Спартак – Белгород» и Федерацией футбола Белгородской области. Турнир получился буквально международный, приняли участие сборная студентов Анголы и команда студентов из Латинской Америки. И это прекрасно – что не только наши, российские, граждане приобщаются к спорту и истории страны, но и гости города. Потом они уедут на родину, а память о гостеприимном, интересном Белгороде останется у них на всю жизнь. А это и есть самое важное – чтобы моя депутатская, политическая, общественная деятельность приносила пользу белгородцам!

Станислав Геннадьевич награждает победителей турнира по футболу среди детских команд «Кубок Победы».

Станислав Геннадьевич награждает победителей турнира по футболу среди детских команд «Кубок Победы».

Удачи и добра!

Сегодня, 3 августа, депутат Белгородской областной Думы 6-го созыва Станислав Панов отмечает очередной день рождения. Станислав Геннадьевич – фигура на политическом поле области известная, много лет он отдал работе по защите интересов и прав рядовых жителей региона.

С добрыми пожеланиями к имениннику обращаются его коллеги, товарищи, а также те благодарные земляки, кому он оказал помощь:

- Уважаемый Станислав Геннадьевич! Мы рады поздравить Вас и пожелать дальнейших успехов и крепкого здоровья! Желаем неиссякаемой энергии в непростом деле защиты интересов трудящихся Белгородской области, поддержки тех, кто так в этом нуждается. Спасибо, что слышите просьбы пенсионеров, что не обходите вниманием детский спорт, что доброжелательны и чутки к окружающим Вас людям.

Добра Вам, благополучия, счастья и уюта в семье! И, безусловно, успеха на политическом поприще – мы верим, что Ваши идеи и инициативы принесут еще немало добра нашему родному краю.

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