Металлоинвест объявляет операционные результаты полугодия

Металлоинвест продолжает развитие.

Компания «Металлоинвест» – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали.

Говоря о достигнутых за первые 6 месяцев года результатах, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест Назим Эфендиев, подчеркнул:

- В первом полугодии 2021 года Компания показала стабильную динамику показателей производства и реализации по всей линейке продукции. Мы продолжаем активное развитие производственных мощностей и наращиваем долю высококачественной продукции в нашем портфеле. В июне завершен капитальный ремонт ЦГБЖ-1, завершается строительство циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе, в активной фазе находится строительство корпуса дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Железорудная продукция

Объем производства железной руды в 1-м полугодии вырос на 1,2% г/ги составил 20,4 млн тонн. По сравнению со 2-м кварталом 2020-го, производство выросло на 2,7%. Такая динамика связана с оптимизацией времени ремонтов и обслуживания оборудования и улучшением качественных характеристик руды.

Выпуск окатышей сохранился на уровне прошлого года и составил 14,2 млн тонн. Квартальный объем производства также остался практически без изменений. В 1-м полугодии ЛГОК полностью перешел на производство офлюсованных окатышей.

За полугодие Компания произвела 3,9 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 5,4% ниже аналогичного показателя 2020 года. Снижение объемов связано с проведением капитального ремонта ЦГБЖ-1 на ЛГОКе.

Что касается реализации, то доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 74%.

Касательно объема поставок внешним потребителям - это 13,5 млн тонн, без изменений к аналогичному показателю прошлого года. Конкретней, доля реализации на внутренний рынок незначительно выросла и составила 49% от общего объема. А объем экспортных поставок в Китай, наоборот, несколько сократился в связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта. Поставки в другие регионы росли, наибольшая доля - у Европы (74% от всего объема экспорта).

Металлургическая продукция

В первом полугодии Металлоинвест произвел 1,2 млн тонн чугуна, что на 7,9% ниже показателя 2020-го, в связи с изменением состава печей в работе и проведением капитального ремонта ДП-1. В тоже время, объем производства во 2-м квартале вырос на 5,2% и составил 0,6 млн тонн. Рост объема производства по отношению к 2020-му обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-2 после технического перевооружения.

Объем выплавки стали сократился на 2,3% и составил 2,5 млн тонн. Снижение связано с изменением календарного времени работы и изменением сортамента.

Сокращение производства не повлияло на реализацию – она продолжает расти. Реализация чугуна внешним потребителям выросла на 1,8% до 0,7 млн тонн. При этом, во втором квартале реализация внешним потребителям выросла на 19,4% по отношению ко 2 кварталу 2020-го и составила 0,5 млн тонн. А доля реализации стальной продукции HVA по итогам полугодия увеличилась до 40% (в 2020-м показатель составил 35%).