Куда «исчезают» локомотивы

Потом мальчик вырос, устроился работать на Лебединский ГОК — и всё выяснил.

Для маленького Димы исчезновение поезда было загадкой. Как же так: электровоз доходит до станции, а дальше будто испаряется в воздухе?Всякий раз, проезжая мимо лебединской «железки» с родителями, он задавался этимвопросом. Но на тот момент ответа у него не было.

РазгадкуДмитрий нашёл в студенческие годы, когда его среди других третьекурсников-практикантов профессионального лицея № 1 (ныне горно-политехнический колледж)отправили на Лебединский ГОК. Будущий железнодорожникнаблюдал за действиями машиниста и помощника, день за днём постигая тонкости их труда. В первом же рейсе как раз и выяснилось,что после Узловой локомотив «ныряет» прямиком… в карьер!

— Первая поездка, конечно, оставила сильное впечатление: огромная рудная чаша, крошечные автомобили и экскаваторы под нами, а вниз, как горный серпантин, уходят железнодорожные пути… Дух захватило! — вспоминает Дмитрий. — И первую самостоятельную поездку тоже запомнил. Конечно, волновался: шутка ли — самому большой состав по такой сложной дороге вести? Потом был второй, третий, четвёртый рейсы. А дальше время понеслось так, что и не заметил, как 17 лет пролетело.

Рулевой и наставник

Самостоятельно за руль тягового агрегата Горшков сел очень быстро: в 2004-м устроился на комбинат помощником машиниста, а уже через три года сменил старшего товарища на трудовом посту.

— Начинал работать с Иосифом Устиновичем Кузнецовым — отличным человеком и наставником. Он видел мой интерес к профессии и подробно объяснял, показывал, во всём доверял, даже несколько раз разрешал «порулить» электровозом. Так что к моменту, когдамой учитель вышел на пенсию, я был готов самостоятельно управлять составом, — говорит Дмитрий.

А теперь он и сам воспитывает новое поколение асов: уже три обученных им помощника вышли в собственные рейсы. Сейчас Дмитрий Горшков работает в паре с Денисом Мишиным.

— Для меня важно быть на одной волне с помощником, потому что это влияет на скорость и качество работы, — поясняет машинист. — Тут мне повезло: оба молодые, есть схожие интересы, совпадают взгляды на жизнь.Так что с поставленными задачами вместе справляемся легко.

В движении к достижениям

Профессия машиниста электровоза требует собранности и внимания. Чтобы тысячи тонн горной массы или скальной вскрыши добрались до мест назначения — дробильных комплексов обогатительной фабрики и отвалов, «рулевой» должен следить за множеством вещей.

— На дороге не должно быть препятствий и путевых работ. Надо соблюдать скоростной режим, отслеживать сигналы и сообщения диспетчеров по рации, вовремя выполнять манёвры, — перечисляет Дмитрий. —И всё это надо делать не последовательно, а в режиме многозадачности.Но мне по душе эта динамика. А если в смене ещё и нет лишних остановок —вообще красота!

Что ещё важно в жизни каждого железнодорожника? «Чтобы зелёный свет встречался на пути, электровоз со счастьем прикатил, здоровье было крепким и сильная семья — как автосцепка». Дмитрию Горшкову есть чем гордиться: благодати у него и его близких, как говорится, вагон! Есть и рабочие достижения: в этом году удостоен почётной грамоты Лебединского ГОКа ко Дню металлурга. Это уже вторая грамота в копилке наград Дмитрия, и они вкупе с любовью к профессии и мастерством, как сигнальные светофоры, показывают, что курс выбран верно.

Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова