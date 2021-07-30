Металлоинвест присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

Помимо предприятий Металлоинвеста, к Хартии присоединились более 270 организаций.

Хартия закрепляет приверженность компании таким принципам, как соблюдение этических норм, признание неприкосновенности прав человека, выстраивание взаимоотношений с работниками на основе социального партнерства, обеспечение открытого доступа к информации, ответственность за принятые на себя обязательства, бережное отношение к окружающей среде, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для достижения общих целей в области развития.

- Устойчивое развитие является основой стратегии Компании и одним из ключевых факторов ее конкурентоспособности, – подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Поддерживая Социальную хартию, мы ещё раз подтверждаем нашу приверженность принципам ответственной деловой практики и стремимся привлечь больше внимания к таким важным для страны и общества инициативам.

В настоящее время к Социальной хартии присоединились 277 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса, НКО) общей численностью более десяти миллионов работников.