«Милосердие» передало медикам Белгородчины партию востребованных лекарств

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал белгородским медикам партию лекарств для лечения тяжелых коронавирусных больных. 34 упаковки препарата Артегиа на сумму почти 1,5 млн рублей поступили в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского.

Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.

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С начала пандемии фонд регулярно обеспечивает ковид-госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и востребованные лекарства. Только за последние три месяца в клиники Липецкой области переданы два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи, 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, почти 21 тыс. респираторов, средства для дезинфекции.

Ранее для нужд Старооскольской окружной больницы были поставлены 4 морозильных медицинских камеры и 8 термоконтейнеров, предназначенных для хранения лекарств.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».