Белгородская область может получить статус особой экономической зоны

Вячеслав Гладков готов к удвоению валового регионального продукта с 900 миллиардов до двух триллионов рублей к 2030 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать инициативу создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Белгородской области», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Белгородская область привыкла к амбициозным задачам, и мы готовы к удвоению валового регионального продукта до 2030 года, - заявил врио губернатора Вячеслав Гладков. - На сегодняшний день по итогам 2020 года он предварительно составит 990 миллиардов рублей, мы готовы увеличить его до двух триллионов рублей. Но без крупных, серьезных инвестиционных проектов это сделать невозможно. Планируется инвестировать на первом этапе 250 миллиардов рублей, на втором этапе – 150».

По его словам, это позволит увеличить добычу руды и выйти на производство ГБЖ – горячебрикетированного железа с использованием «зеленых» технологий, «то есть получить продукцию, которая крайне востребована и в России, и за рубежом».

Глава региона озвучил просьбу - оказать содействие в создании особой экономической зоны. «Встречаясь с руководством, с владельцами, с основными акционерами, сформулировали, что без ОЭЗ это реализовать за короткий промежуток времени невозможно. До 2027 года при положительном решении о создании экономической зоны они обязуются 250 миллиардов вложить», - добавил Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин отметил, что готов рассмотреть вопрос создания в Белгородской области особой экономической зоны, но вопрос требует тщательной проработки с администрацией президента.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписал инвестиционные соглашения с металлургическими предприятиями на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей.