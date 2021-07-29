При поддержке ВТБ строится завод по переработке круп

Средства предоставлены для строительства нового производства по переработке круп и зерновых. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Кредитная линия открыта при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 48 миллионов рублей и поручительстве региональной гарантийной организации на сумму 1 миллион рублей. Заемные средства предоставлены в рамках «Программы 1528» Минсельхоза сроком на 7 лет.

Первую производственную линию мощностью свыше 3 тысяч тонн в год планируется запустить в 2022 году. К 2025-му компания рассчитывает увеличить объем выпуска продукции до 5 тысяч тонн в год. Новое производство позволит дополнительно создать 35 рабочих мест.

- На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с представителями регионального пищепрома. С «ЭЛИТПАК» партнерские отношения начаты в 2019 году, компания уже получала финансирование от банка, а также пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания. Уверен, что поддержка ВТБ удовлетворит запросы растущего производства, а комфортные финансовые условия позволят быстро и эффективно развиваться, – прокомментировал сделку управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

- Спрос на продукцию нашей компании активно растет за счет качества изделий, расширения линейки продукции и увеличении географии продаж. Новое предприятие будет специализироваться на переработке гороха, ячневой, перловой и пшеничной круп. Мы планируем расширить географию продаж за счет новых городов присутствия в Центральном ФО и экспорта товаров в страны ближнего зарубежья. Дополнительно мы намерены усилить наше участие в госзакупках, – отметила директор ООО «ЭЛИТПАК» Светлана Исаева.

Справка КП

Компания «ЭЛИТПАК» занимается переработкой и расфасовкой различных видов круп, хлопьев, макаронных изделий и сахара под собственными торговыми марками, а также реализует продукцию других сельхозпроизводителей и перерабатывающих компаний при помощи собственного дистрибьюторского центра и логистического комплекса.

Корпорация МСП – федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.