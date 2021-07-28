«Открытие» поддержал турнир X-WATERS VOLGA 2021

Фото: страница в соцсети X-WATERS международная серия заплывов (https://vk.com/x_waters?z=photo-134642422_457297786%2Fwall-134642422_4659).

Пловцы из России и других стран соревновались на дистанциях в 1, 3 и 5 км в акваториях рек Волга и Ока. На старт заплыва, организованного при поддержке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», вышли более 1 500 участников, преодолевших, в общей сложности, 4 698 км. По итогам заплыва были определены 78 победителей и призеров пятого международного соревнования в разных возрастных группах, все они получили призы и подарки от банка «Открытие». Абсолютным победителем на дистанции 5 км среди мужчин стал Александр Калужский (Москва), среди женщин – Зоя Возьмилова (Москва). На дистанции в 3 км победу одержали Афанасий Иванов (Ижевск) и Наталья Гилёва (Москва).

Кроме этого, для гостей мероприятия также была организована интерактивная зона развлечений Open Area. Сотни человек фотографировались, «погружались в виртуальную реальность», участвовали в розыгрышах призов. Дети с удовольствием рисовали на баннере-раскраске, участвовали в мастер-классе по созданию медалей, получали в подарок воздушные шары. По итогам розыгрышей призы и сувениры от банка получили более 50 человек.

- Здорово, что пятый, юбилейный заплыв на открытой воде X-WATERS VOLGA прошел именно в год 800-летия Нижнего Новгорода. Заплыв стал настоящим праздником спорта не только для его участников, но и для всех гостей, - отметил управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин. - Радует и то, что все больше и больше людей разного возраста выходят на старт, не боятся открытой воды и пространства, бросают вызов себе и ситуации. Тем самым, они доказывают себе и другим, что здоровый образ жизни – оптимальный и осознанный выбор сегодняшнего дня. Это в полной мере соответствует и нашим ценностям, поэтому банк на постоянной основе поддерживает спортивные события в разных регионах страны.