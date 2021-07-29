Формат, в котором пройдет День города в Белгороде

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Белгороде не позволяет проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В региональном управлении Роспотребнадзора дали рекомендации по проведению запланированного на 5 августа Дня города в Белгороде.

«Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Белгороде не позволяет проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек», - отметила руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. Свои рекомендации по проведению мероприятий в честь Дня города в Белгороде она направила в адрес руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Мы попросили о том, чтобы никакой концертной деятельности на открытых площадках города не было, попросили не организовывать выездную торговлю (за исключением торговли бутилированной водой и мороженым), минимизировать любые активности, которые раньше традиционно проводились при праздновании Дня города».

В этой связи речь идет о максимальном сокращении праздничной программы ко Дню города. «Обсуждается возможность провести лишь протокольные мероприятия, чтобы почтить память освободителей города», - информирует пресс-служба местной администрации.

«Эпидемиологическая обстановка в области остается напряженной. Если в середине июня, когда наметился рост заболеваемости, мы говорили, что он обеспечен молодым, мобильным, активным населением в возрасте от 18 до 29 лет, то сегодня все возрастные группы населения вовлечены в эпидпроцесс», - подытожила Елена Евгеньевна.

Именно поэтому, по словам Оглезневой, сохраняются ограничительные меры в общественном транспорте, объектах общественного питания в ночное время, на фудкортах и в детских игровых комнатах торговых центров, а также в трудовых коллективах.

Напомним, в минувший понедельник мэр Белгорода Юрий Галдун обратился к врио губернатора с просьбой об отмене праздничных мероприятий ко Дню города из за очень напряженной ситуации с коронавирусом.

А на следующий день его инициативу поддержали общественники.