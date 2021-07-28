Афера на уровне белгородского правительства: кто решил подставить врио губернатора Гладкова?

Мошенники вышли на новый уровень. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выяснил, что неизвестные мошенники используют его имя в посланиях различным предприятиям региона, чтобы заработать.

Мошенники пытаются заработать за счет главы региона. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

«Узнал, что предприятия области начали получать якобы от моего имени письма, в которых содержится просьба финансового характера. Обращаюсь ко всем: это фейк и обман! Все объекты мы строим на областные средства, которые у региона есть! Прошу все письма отправлять мне или сразу в правоохранительные органы!», - написал Вячеслав Владимирович на своей странице в VK.

Возникает вопрос – неужели мошенники действительно полагали, что смогут обвести предпринимателей вокруг пальца, используя сфабрикованные письма?

Или как вариант, это всего лишь происки тех, кто попытается побороться за кресло губернатора на предстоящих выборах? В политике, как известно, все методы хороши, пусть порой и приводят к уголовной ответственности.