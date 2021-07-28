«Новые люди» организовали в Белгороде экологическую акцию по сбору пластиковых карт

Сдать отслужившие пластиковые карты можно уже сейчас

Партия «Новые люди» с начала лета устанавливает в Белгороде специальные боксы для сбора ненужных пластиковых карт. Утилизировать их без вреда для экологии теперь может каждый горожанин. На переработку принимают отслужившие дисконтные и банковские карты, пластиковые пропуска, подарочные сертификаты. Карты из боксов собирают и отвозят на склад. Когда там накопится необходимый объем сложного пластика, из него сделают стройматериалы.

Кристина Ларина.

Инициатором акции выступила Кристина Ларина - юрист и экоконсультант, сторонница партии «Новые люди». Она куратор международного движения за отказ от пластиковых стаканчиков My cup please и основатель проекта по переработке джинсов. В этом году Кристина организовала акцию по сбору старой бытовой техники «ЭлектроВесна 2021». Кристина Ларина также выступает экспертом по раздельному сбору отходов и разработала рекомендации по обустройству экологичных офисов и производств.

- В Белгороде никто не принимает пластиковые карты на переработку. В социальных сетях меня часто спрашивали – куда их сдавать? И мы с ребятами из Новых людей решили устроить такую акцию и поставили специальные боксы для карт, - рассказывает Кристина Ларина.

Локальные проекты по экологичному сбору мусора очень важны

Выброшенные пластиковые карты не так опасны как, например, неправильно утилизированные батарейки. Но многие жители Белгорода хотели бы сдавать на переработку карты, чтобы использованный пластик превращался не в мусор, а во вторсырье.

Разные виды пластика перерабатываются по-разному. Все зависит от материала и даже от формы изделия. Пластиковые карты делают из смеси разных пластиков. Поэтому крупные переработчики не берутся за их переработку.

Экопросвещение через местные проекты

- К сожалению, у людей довольно низкая экологическая культура. Населению не хватает просвещения в плане мусорной реформы. Даже когда во дворах ставят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, горожане не до конца понимают, как это все работает. Никаких разъяснений по правильному использованию не ведется, - отмечает Кристина.

Выброшенные пластиковые карты не так опасны как, например, неправильно утилизированные батарейки

Поэтому очень важны локальные проекты по экологичному сбору мусора. По словам Лариной, эта акция для тех, кто уже начал первые шаги в раздельном сборе отходов и старается сокращать количество пластика в своей жизни. Дальше – больше: нужно популяризировать темы защиты экологии и выработать системный подход к сбору и переработке мусора.

Можно говорить, что проблем в стране много и их нужно решать на государственном уровне, а можно начать с себя. Каждый человек может внести свой вклад в защиту экологии, участвуя в локальных проектах. Начать можно с раздельного сбора мусора.

Сдать отслужившие пластиковые карты можно уже сейчас по адресам:

1. ТЦ «Сити Молл» (Белое крыло), магазин Fissman;

2. Мастерская «Птички», ул. Попова, 37Г;

3. Yummy Yummy, ул. Островского, 27;

4. ТД «Галерея», стойка «Мишка кофе», ул. Есенина 7;

5. «Филиал», кофе с собой, ул. Есенина, 9К2.

6. Пос. Разумное, ул. Шоссейная, 4, «Рыбный гастроном»;

7. Пос. Дубовое, ул. Заводская, 1А, «Рыбный гастроном»;

8. Белгородское отделение партии «Новые люди», ул. Октябрьская, 63А.