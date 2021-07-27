Почему DDoS-атаки так опасны и как защитить от них свой бизнес

Схема работы магистрального Anti-DDoS

Пандемия заставила бизнес перебраться в онлайн: больше услуг, в том числе государственных, можно теперь получить, не выходя из дома. Это повлияло на кратный рост количества киберугроз. Одна из самых явных – DDoS (атака типа «отказ в обслуживании»). DDoS – это довольно мощный инструмент злоумышленников. Нередко им пользуются нечистые на руку компании для того, чтобы вывести из строя сайт организации-конкурента, сделав его недоступным для пользователей. Самое неприятное, что организовать DDoS-атаку может даже начинающий хакер с минимальными навыками, зато ущерб от его действий иногда исчисляется миллионами. О том, как устроена DDoS-атака, к каким последствиям она может привести и главное - как от нее защититься, рассказывает Тимур Ибрагимов, руководитель направления Anti-DDoS платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком».

По оценке «Ростелекома», самыми атакуемыми на данный момент являются компании, которые занимаются электронной торговлей. На них пришлась почти треть зафиксированных в 2020 году DDoS-атак. На втором месте – госсектор, на который направлена каждая пятая DDoS-атака. На третьем – финансовые организации, традиционно привлекающие злоумышленников. Также в последний год в фокусе внимания были образование, гейминг, телеком.

Как устроена DDoS-атака

В современном мире огромное количество устройств практически постоянно подключено к интернету: серверы, роутеры, ноутбуки, телефоны, телевизоры, умная бытовая техника и многое другое. Если же они плохо защищены, а обновления ПО, которые устраняют уязвимости, на них не устанавливаются (а это, к сожалению, стандартная история), злоумышленники могут без труда взломать такие девайсы и получить над ними контроль. Затем хакеры загружают специальный код на взломанные устройства, и те в нужный момент атакуют жертву многочисленными запросами, выводя из строя ее сайт.

Последнее время хакеры все активнее используют для DDoS-атак умные устройства, потому что в отличие от компьютеров и телефонов, они практически не защищены. Как давно вы устанавливали обновления на свой SMART TV или умный чайник? А перепрошивали ли вы когда-нибудь свой Wi-Fi роутер? Хакеры взламывают тысячи подобных устройств, собирая их в ботнет (то есть единую сеть) для усиления атаки. Самый масштабный ботнет, выявленный и заблокированный экспертами «Ростелекома» — это сеть из 8 тыс. устройств.

При этом организовать несложный DDoS не только просто, но и дешево. На теневом рынке такая «услуга» стоит от 10-15$, что делает угрозу подобной атаки еще более актуальной.

Куда «бьет» ботнет?

Теперь разберемся, на какие элементы инфраструктуры направляется эта волна нелегитимных запросов.

Прежде всего, DDoS-атака затрагивает канал связи. Он имеет свою пропускную способность: 100 Мбит, 500 Мбит, 1 Гбит и т. д. По оценке «Ростелекома», средняя мощность DDoS-атак в 2020 году составила 70–100 Гбит. Таким образом, пропускная способность канала быстро исчерпывается, и легитимные пользователи не могут получить доступ к ресурсу. Например, покупатели не могут сделать заказ в онлайн-магазине, ученики – посмотреть запись в онлайн-дневнике, пациенты – узнать результаты анализов в личном кабинете и т.п. При этом DDoS-атака может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. Например, в 2018 году эксперты «Ростелекома» зафиксировали атаку, которая длилась целых 11 дней.

Еще одно направление атаки – это сетевая инфраструктура: роутеры, свитчи, серверы, на которых расположены веб-ресурсы. Они тоже имеют свой предел производительности. Когда количество пакетов, направленных в их адрес, превышает этот лимит, переполняются таблицы маршрутизации, устройство перегружается и перестает работать. В результате ресурс становится недоступным.

Третье направление – это веб-приложения (то есть интерактивные сайты, где пользователь может оставить заказ, получить онлайн-услуги и т.п.). С точки зрения организации такая DDoS-атака сложнее, чем описанные выше варианты, так как для этого недостаточно бесплатных, доступных в интернете инструментов (например, уже взломанных серверов). Такие атаки должны имитировать запросы легитимных пользователей, чтобы факт атаки не был замечен. Например, это могут быть атаки в шифрованном трафике. Создается множество сессий c использованием протокола шифрования SSL, содержащих паразитный трафик. Ресурсы веб-сервера исчерпываются, и атакуемый сайт становится недоступным.

Чем опасны DDoS-атаки?

У DDoS-атак есть очевидные последствия. Например, клиенты интернет-магазина не смогут получить доступ к атакованному сайту, не закажут товар, а продавец не получит потенциальную прибыль. Сюда же добавляются репутационные риски. Они связаны с тем, что разочарованный клиент в следующий раз может уже не вернуться к этому продавцу.

Но, если посмотреть глубже, последствия могут быть более серьезными. Вместе с «продающим» сайтом организации могут быть атакованы и ее внутренние ресурсы, которые контролируют бизнес-процессы, например, цепочку поставок или взаимодействие с контрагентами. Восстановление работоспособности этих внутренних информационных систем может занять время, что в свою очередь тоже может привести к потере товара, неустойкам и оттоку партнеров.

Кроме того, недоступные из-за DDoS сайты теряют свои позиции в поисковой выдаче. А это напрямую влияет на репутацию и узнаваемость компании среди клиентов. Кроме того, получается, что средства на SEO-продвижение были потрачены впустую.

В некоторых случаях DDoS может вообще выступать «дымовой завесой» для более серьезного инцидента. Например, хакеры организуют самую простую DDoS-атаку и, пока ИБ-специалисты пытаются восстановить работу сервера, крадут конфиденциальные данные клиентов или корпоративную информацию.

Как защититься от DDoS?

Реализовать защиту от DDoS-атаки можно самостоятельно или с помощью сервиса от провайдера. В первом случае компания ставит фильтр на собственной сети. Такой вариант позволяет настроить защиту без привлечения третьих лиц. Но это финансово затратный подход, так как оборудование и вендорская поддержка стоят крайне дорого. К тому же это требует серьезных компетенций со стороны внутренней ИБ-службы компании. И главное – такой DDoS-фильтр может не справиться с объемной атакой, способной переполнить канал связи.

Альтернатива – это магистральный Anti-DDoS. Услуга предоставляется непосредственно на каналах оператора связи, и компании уже не нужно устанавливать дорогое оборудование в своей инфраструктуре. Такой сервис, в частности, предлагает компания «Ростелеком».

На сети оператора стоят пограничные маршрутизаторы, через которые происходит обмен трафиком с внешним миром. Специальное устройство (анализатор) в режиме реального времени «слушает» все маршрутизаторы и дает им команду заблокировать нелегитимный трафик. Это первая стадия очистки контента, которая отсекает низкоуровневые атаки. Дальше трафик поступает на фильтр, который блокирует более сложные атаки. Принцип работы сервиса можно сравнить с домашним фильтром для воды: внешние кольца фильтруют более грубые частицы, а внутренние – оставшиеся примеси. В итоге до защищаемого ресурса доходят только легитимные запросы.

Но доступность cайта не всегда может быть обеспечена только силами Anti-DDoS. В частности, последние годы наблюдается смещение вектора атак в сторону прикладного уровня, то есть веб-приложений. Поэтому к сервису Anti-DDoS, который обеспечивает защиту на сетевом уровне, стоит добавить Web Application Firewall (WAF), то есть межсетевой экран уровня веб-приложений. Он защитит не только от сложных угроз, например, попыток кражи и изменения данных приложений, но и от DDoS-атак на них.

WAF работает следующим образом: пропуская весь трафик через себя, он блокирует подозрительные запросы (например, от ненадежного IP-адреса, или если у трафика есть характерные признаки ботнета, фрода, атак подбора пароля и т.д).

Как и любой межсетевой экран, организация может установить WAF на свою сеть самостоятельно, а может приобрести соответствующий сервис у сервис-провайдера (например, «Ростелеком» предоставляет сервис WAF на платформе управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS). В первом случае требуется корректная настройка правил фильтрации, но это сложный и долгий процесс, который не всегда может быть реализован силами штатных безопасников. Поэтому проще приобрести сервис, настройку и эксплуатацию которого обеспечит сервис-провайдер.

Заключение

Итак, если у вас есть сайт и через него вы предлагаете товары и услуги, то в любой момент вы можете столкнуться с DDoS-атакой. Будет ли она организована конкурентами, которые целенаправленно хотят навредить, или хулиганами, которым все равно, кого атаковать. Это не так важно. Последствия для бизнеса в любом случае могут быть фатальными. Поэтому стоит заранее подумать про защиту от DDoS-атак, а еще лучше дополнить ее межсетевым экраном уровня веб-приложений, что создаст полный эшелон защиты веб-ресурса как от простых, так и от сложных вторжений.