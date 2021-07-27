За интимную связь с несовершеннолетней белгородец отделался легким испугом

Молодому человеку откровенно повезло: суд назначил ему наказание в 400 часов обязательных работ. А ведь могли посадить за решетку на срок до четырех лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области собрал доказательства, чтобы суд вынес приговор 20-летнему жителю области.

Он признан виновным в соответствии с ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По версии следствия, в начале февраля 2021 года подсудимый познакомился в социальной сети с 15-летней землячкой. Молодые люди стали встречаться.

О том, что ей нет 16-ти лет, подсудимый достоверно знал, тем не менее, с февраля до мая 2021 года вступал с ней в интимные отношения. «О преступной близости стало известно сотрудникам полиции», - информирует СУ СК РФ по Белгородской области.

Впрочем, молодому человеку откровенно повезло: суд назначил ему наказание в 400 часов обязательных работ. А ведь могли посадить за решетку на срок до четырех лет. Но в итоге выбрали самый щадящий вариант.