Под Белгородом обнаружили 479 кустов конопли

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Участковый ОМВД России по Красногвардейскому району получил информацию о том, что 55-летний житель хутора Ездоцкий занимается выращиванием наркотикосодержащих растений», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе осмотре прилегающей к дому территории полицейские обнаружили во дворе мужчины 479 кустов конопли. Кроме того, по месту его жительства правоохранители изъяли уже высушенные части наркотикосодержащих растений массой 532,5 грамма.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 231 и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере и незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

С 26 июля по 4 августа в Белгородской области пройдет третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021».

Сотрудники УМВД России по региону призывают жителей региона проявить гражданскую активность и сообщать о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркотикосодержащих растений и очагах их дикого произрастания в полицию по номеру 02 или на «телефон доверия»: 8 (4722) 352-033.