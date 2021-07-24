Станислав Захаров: «Для нас главное - помочь людям»

Станислав Захаров. Фото из архива СУ СК РФ по Белгородской области.

Глава следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области в канун дня сотрудников органов следствия ответил на вопросы «Комсомолки». Не только профессионального, но и личного плана.

«ПРЕСТУПНИКИ НЕСУТ ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ»

- Станислав Александрович, 25 июля отмечается день сотрудников органов следствия, праздник молодой, но с глубокими корнями, уходящими в 300-летнюю историю. Чем встречает возглавляемое Вами управление эту дату?

- Следственное управление достигло определенных успехов. В конце июня 2021 года при содействии УФСБ России по Белгородской области пресечена деятельность экстремистского сообщества, состоящего из молодых жителей области, в том числе несовершеннолетних. Возбужден ряд уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Это дела о получении взяток: сотрудниками МРЭО ГИБДД, заместителем руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Расследуется четыре уголовных дела по фактам неправомерного получения социальных выплат жителями областного центра. В результате их действий региональному отделению Пенсионного фонда РФ причинен ущерб на общую сумму около четырех миллионов рублей.

- За время Вашей работы в правоохранительной системе изменился ли тип преступника и похож ли он на героев произведений Агаты Кристи, Конан Дойла?

- В правоохранительной системе я работаю с 1992 года, за это время тип преступника, конечно же, изменился. Это связано с тем, что многое изменилось в обществе, государстве. Это повлияло на изменение Уголовного кодекса.

В какой-то период совершается больше преступлений против жизни и здоровья, в другое время - против собственности, но во все времена на страже законности стояли и стоят мои коллеги, преступники несут заслуженное наказание. Типажи, похожие на персонажей Конан Дойла и Агаты Кристи, встречаются и сегодня.

«В РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ МНОГО ПОЗИТИВНЫХ МОМЕНТОВ»

- Как Вы стали следователем? Эта профессия была выбрана до учебы в институте или же просто так легла монетка?

- Профессия юриста, связанная с работой в правоохранительной системе, интересовала меня всегда. В школе я читал журнал «Советская милиция», где печатались истории из жизни и опыта работы участковых инспекторов, сотрудников уголовного розыска. Эти рассказы вызывали у меня интерес. Я жил тогда в Саратовской области. В Саратове был юридический институт с прекрасным профессорско-преподавательским составом. К тому же учеба в местном юридическом институте позволяла жить дома, что для молодого человека немаловажно.

После окончания института я поступил на службу в прокуратуру. Стал помощником прокурора. Штат районной прокуратуры небольшой, поэтому помощник и за следствием надзирает, и государственное обвинение по уголовным делам поддерживает, и за исполнением Федерального законодательства следит, и жалобы граждан разрешает. Должность многогранная, разносторонняя. Тесно стал работать со следствием, будучи прокурором района. После образования Следственного комитета России решил связать свою дальнейшую деятельность именно со следствием.

- Как вы отвлекаетесь от своей работы? Все-таки тяжело изо дня в день сталкиваться исключительно с негативными сторонами нашей жизни. Как от всего этого отдыхаете?

- Вы знаете, я не считаю, что работа следователя в массе своей – негатив. В нашей работе очень много позитивных моментов. Мы стараемся помогать людям, которые к нам обращаются. Когда это удается сделать, получаешь положительные эмоции.

Грамотно расследованное уголовное дело и вынесенный преступнику заслуженный приговор приносит профессиональное удовлетворение. Понимаешь, что твой труд приносит пользу человеку и государству. Мы занимаемся воспитанием молодых следователей, в том числе патриотическим. Это очень важно, это положительные моменты нашей работы.

А что касается досуга, люблю проводить время наедине с природой. Это пешие и велосипедные прогулки. Люблю охоту и рыбалку, в Белгородской области для этого есть прекрасные возможности, но только пользоваться ими получается крайне редко.

«ОБИЛИЕ НЕГАТИВА НА ЭКРАНЕ – ЭТО ПЛОХО»

- Как вы реагируете на обилие криминальных новостей, криминальных передач, криминальных сериалов. Не кажется вам, что подобная информация является катализатором для потенциальных преступников? Насколько это криминал безопасен для наших соотечественников?

- Безусловно, обилие негатива, информации криминального характера – это плохо. Информация такого характера должна подаваться дозированно и в правильном ключе. Следственное управление на своих официальных страницах тоже размещает информацию о совершенных преступлениях, но наша цель не просто показать, что случилось. Информация носит, в первую очередь, профилактический характер.

Мы показываем свою реакцию на то или иное происшествие или преступление. Говорим о том, что у жителей области есть защита со стороны государства от преступных посягательств, потому что мы - государственная структура.

С другой стороны, подаем информацию о пресечении преступления, как упреждающий сигнал для тех, кто подумывает о том, что можно чего-то добиться в жизни нечестным путем. Рассказываем, что за преступлением всегда следует наказание, и ответственность зачастую бывает очень суровой.

- Бытует мнение, что человеку важно заниматься любимым делом. Деньги, почет и прочее – второстепенно. Важно – получать удовольствие от работы. Вы получаете удовольствие от того, чем занимаетесь? Вы можете сказать так: «Я занимаюсь любимым делом. Мне нравится моя работа, потому что…»

- Как уже говорил, на следственную работу я пришел осознанно, считаю, что реализовался в этой профессии. Накапливается опыт, понимание того, что нужно для раскрытия и расследования тех или иных преступлений. На что стоит обратить внимание своих коллег, направить ход расследования.

Полученные знания хочется воплощать в жизнь, делиться ими с молодыми следователями. Опыт прокурорской работы по надзору за следствием и при поддержании обвинения очень помогает. Есть понимание всех стадий уголовного судопроизводства: от принятия решения о возбуждении уголовного дела, сбора доказательств и до стадии вынесения приговора. Есть положительный результат – есть удовлетворение от работы. Приятно, когда приходят граждане и выражают благодарность нашим сотрудникам.

«ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В ФОРМАТЕ ВИДЕОСВЯЗИ»

- Не так давно была накрыта группа экстремистов из семи человек, орудовавшая на территории области почти два года. Почему, на Ваш взгляд, 16-летние ребята втягиваются в подобные вещи и пропагандируют насилие и расовую ненависть?

- Экстремистские взгляды, их приверженцы существовали всегда и в любом государстве. Сейчас стимулируют их распространение доступность и объем информации, а также безграничность интернета. Плюс не полностью сформировавшееся мировоззрение подростков, впечатлительность и отсюда возможность попасть под плохое влияние.

Важно подростка вовремя остановить, переключить, чтобы это увлечение не переросло во что-то большее. Объяснить, что это тупиковый путь. Ощущение своего превосходства – самообман. И рассказать, что экстремизм – преступление и влечет за собой суровое наказание.

- Как пандемия коронавируса отразилась на работе следственного управления СК РФ по Белгородской области? Все-таки работа в удаленном формате явно не подходит следователям? Какие трудности или может все-таки преимущества принесла нынешняя ситуация вам и вашим коллегам?

- Пандемия оказала определенное влияние на работу следственного управления. Некоторые сотрудники переболели, хорошо, что без тяжелых последствий. Правоохранительная деятельность ведется без перерывов, на постоянной основе, и это обязывает.

В пик пандемии часть сотрудников была переведена на удаленную работу, но сейчас мы справились, активно вакцинируем коллектив. Коллективный иммунитет 85 процентов. Были сложности, но сообща мы их преодолели. Ввели новые формы работы. Так, например, не сокращали в это время приемы граждан. Общаемся с жителями области в режиме видеосвязи, в социальных сетях.

«ТЕЛЕДЕТЕКТИВЫ НЕПРАВДОПОДОБНЫ»

- Вопрос от одного из наших читателей. Пару лет назад его судили за мошенничество с чужой банковской картой. Нашел карту, совершил покупки, потом владелец карты обратился в полицию. Он вернул потраченные средства владельцу, по приговору ему был назначен крупный штраф. Как он понял, через год после вынесения приговора вся информация о наказании якобы недоступна. Спустя полтора года после суда мужчина решил сменить работу на более высокооплачиваемую. Но служба безопасности получила данные о его судимости и из-за этого ему отказали в работе. Почему данные о судимости оказались доступны работодателю? Ведь приговор исполнен?

- Точно ответить на правовой вопрос без изучения документов сложно. В данном случае читатель неправильно понял, какие последствия влечет наличие судимости. Речь идет о погашении судимости, которая в случае с Вашим читателем, погашается через год после уплаты штрафа.

Однако, сведения о приговоре, как и административном правонарушении сохраняются в специализированных базах учета, доступ к которым регламентирован действующим законодательством. Также закон четко определяет порядок заключения (изменения) трудового договора и основания отказа работодателя заключить такой договор.

- У многих людей есть некие ориентиры в своей профессии. Не то чтобы кумиры, но персоны, с которых они берут пример, хотят быть на них похожими и т.д. У вас есть такой человек? Или может был раньше?

- Когда я пришел на службу и в ходе работы, вокруг меня были люди, с которых я брал пример в человеческом и профессиональном плане. Некоторые из них и сейчас на службе в правоохранительных органах и заслуженно занимают высокие должности.

- Вернемся к детективам, именно к их экранизации. Смотрите ли вы их? Бывали случаи, когда вы смотрели и заранее понимали, чем все закончится, а когда актер делал неверный шаг, вам хотелось что-то подсказать ему?

- Я не люблю современные теледетективы, они неправдоподобны.

«УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕ»

- Белгородская область – пятая в вашей карьере. Ранее были Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Тверская. Каковы Ваши впечатления о почти двух годах работы в нашем регионе? Есть ли здесь особенности, с которыми Вы не сталкивались ранее? Менталитет, тип преступников, характер преступлений?

- Любой регион имеет свои индивидуальные особенности и Белгородская область не исключение. Она с хорошей стороны выделяется красивой природой, комфортным климатом, историческими местами. Люди тут отзывчивые, добродушные, в большинстве своем благополучные. Что касается криминала – уровень преступности в Белгородской области ниже.

- Если гражданин сталкивается с волокитой при рассмотрении его заявления о преступлении, а потом оказывается, что срок привлечения к уголовной ответственности истек. Как добиться наказания для преступившего закон?

- Действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы четко определяют сроки давности привлечения к уголовной ответственности, по истечении которых исключается уголовное наказание. Но есть перечень преступлений, на которые это правило не распространяется (дела без срока давности).

В то же время решение следователя или судьи об освобождении от уголовной ответственности не исключает виновности лица, что отражается в принятом решении и учитывается в специализированных базах учета. При этом за потерпевшим остается право требовать компенсацию за причинение материального, морального вреда или вреда здоровью.

- Как известно «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». Есть ли у вас профессиональная мечта/цель? Трудно ли быть генералом?

- Руководитель любого подразделения несет значительные нагрузки и ответственность за результаты работы коллектива. Цель руководителя - качественное выполнение поставленных задач, достижение этой цели приносит удовлетворение. А позитивная оценка работы служит стимулом, повышает трудоспособность.

«НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ДЕТЕЙ, ИНВАЛИДОВ, УЧАСТНИКОВ ВОВ»

- Ну и в заключении расскажите о том, чем, помимо расследования уголовных дел, живет следственное управление?

- В рамках работы по проекту «Без срока давности» в следственном управлении создан поисковый отряд «Белгород». В состав отряда вошли руководители подразделений аппарата следственного управления, территориальных следственных отделов, ветераны следствия, руководители и представители поисковых клубов Белгородчины. Отряд ведет активную работу по собиранию и закреплению доказательств фактов геноцида в отношении мирного населения области в годы оккупации во время Великой Отечественной войны. Эта работа очень важна, в том числе для патриотического воспитания молодого поколения следователей.

В 2019 году следователи выяснили, что на кладбище в поселке Октябрьский находится захоронение неизвестных советских летчиков, погибших в 1942 году, памятник на котором был установлен местными жителями еще в 70-х годах прошлого века и приняли решение обновить его. 1 мая 2020 года памятник был открыт, теперь следователи, совместно с жителями поселка Октябрьский приходят поклониться подвигу погибших.

На кладбище в поселке Октябрьский находится захоронение неизвестных советских летчиков, погибших в 1942 году. Фото из архива СУ СК РФ по Белгородской области.

В 2021 году по инициативе руководителя следственного управления, при поддержке органов власти региона, в селе Клейменово Яковлевского городского округа было решено провести реконструкцию памятника. Памятник на братской могиле был установлен еще в начале 60-х годов прошлого века.

В братской могиле села Клейменово захоронено 426 бойцов Красной Армии, погибших при освобождении белгородской земли. Фото из архива СУ СК РФ по Белгородской области.

Каждый участок белгородской земли, в том числе и Яковлевского городского округа, хранит в себе память о Великой Отечественной войне. В братской могиле села Клейменово захоронено 426 бойцов Красной Армии, погибших при освобождении белгородской земли. Все их имена установлены и навеки запечатлены на месте захоронения. Там же высечены имена не вернувшихся с фронта в родное село. Открыли памятник 12 июля 2021 года в 78-ю годовщину начала танкового сражения под Прохоровкой.

Много лет следователи дружат с Ровеньским центром социальной помощи семье и детям «Семья», с яковлевским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Регулярно приезжая в гости в центр и дом-интернат, сотрудники следственного управления стараются помочь и детям, и старикам, порадовать и просто побеседовать.