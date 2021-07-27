Sciener и FOODTECH создадут совместное решение для пищевых производств на платформе ТУРБО Х

Аппаратно-программный комплекс охватит ключевые процессы агропредприятий, связанные с производством, логистикой, хранением и маркировкой.

Задача создания современного и надежного производства актуальна для каждого агрохолдинга и птицефабрики, мясокомбината и масложирового производства. Участники соглашения убеждены, что потребность в модернизации и автоматизации таких производств, включая оборудование и все необходимое для его работы программное обеспечение, будет только расти.

Чтобы удовлетворить эту потребность, FOODTECH и Sciener объединяют свой экспертный опыт поставщика автоматизированных производственных линий и интегратора промышленных информационных систем в едином решении для управления пищевым производством. Этот аппаратно-программный комплекс охватит ключевые процессы агропредприятий, связанные с производством, логистикой, хранением и маркировкой.

Алёна Красикова, исполнительный директор Sciener: «В качестве основы для совместного решения будет использована российская платформа ТУРБО Х, которая применяется для задач любой сложности, поддерживает работу с большими объемами данных и предоставляет инструмент для их анализа. Решение позволит отслеживать процесс на всех его контрольных точках и эффективно управлять производством».

Олег Лебедев, генеральный директор FOODTECH: «Мы видим запрос на автоматизацию под ключ, на поставку роботизированного оборудования в комплекте с программным обеспечением для управления производственным процессом и маркировки готовой продукции. Стратегическое сотрудничество с Sciener позволит создать актуальный и современный ИТ-комплекс для пищевых производств».

Sciener российская компания, обладающая богатым опытом создания информационных систем управления промышленными предприятиями. Основана в 2002 году, входит в «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса ТУРБО. sciener.ru turbosolution.ru

FOODTECH российская группа компаний, которая уже более 15 лет занимается модернизацией существующих производств и автоматизацией новых производств в России с странах СНГ путем поставки роботизированного оборудования. Более 50 крупных производителей продуктов питания автоматизируют свои производственные линии с помощью FOODTECH. Благодаря гарантийному обслуживанию клиенты компании успешно продолжают работу и находятся в списке лидеров своей отрасли. foodtech.su

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