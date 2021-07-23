Льготники Липецкой области получают кешбэк при оплате проезда банковской картой «МИР»

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Более одной тысячи рублей в год пассажиры льготных категорий смогут вернуть в виде бонусов, которые смогут потратить в магазинах-партнёрах коммерческих банков, реализующих различные программы лояльности, сообщает региональное управление социальной защиты населения. Чтобы получить бонус, гражданину, имеющему статус льготника, необходимо обратиться в любое удобное отделение МФЦ, где специалист прикрепит льготу к банковской карте. Понадобятся паспорт, СНИЛС и реквизиты банковской карты. Участвует только карта национальной платёжной системы «МИР». Расплачиваться ей в общественном транспорте льготники смогут уже на следующий день после оформления услуги.

Если гражданин впервые обратился за льготой, дополнительно потребуется документ, подтверждающий право на льготу. В случае одобрения меры поддержки и при выборе способа оплаты проезда с помощью банковской карты льгота будет прикреплена к карте автоматически. Дополнительно посещать МФЦ не придётся.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье».

Усовершенствованная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте действует в регионе с 1 июля. Преимущества уже оценили больше 1,5 тысячи человек. Оплатить льготный проезд можно как банковской картой, так и новой транспортной картой, которая не потребует актуализации. Электронный проездной готов к работе сразу после пополнения счёта через мобильное приложение или банкоматы.

Для внедрения новой системы безналичной оплаты проезда предусмотрен переходный период до 1 января 2022 года. Всё это время льготники могут пользоваться транспортными картами как старого образца, так и нового. Это позволит использовать для проезда денежные средства, имеющиеся на ранее выданных электронных проездных, а также определиться с выбором нового способа оплаты проезда и временем посещения МФЦ. Денежные средства, оставшиеся на транспортных картах старого образца, можно вернуть в течение всего 2022 года. Изготовление транспортной карты, замена старой карты на карту нового образца осуществляется бесплатно.

В Липецкой области право на льготный проезд имеют ветераны труда, ветераны военной службы после назначения пенсии или достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий после назначения пенсии, либо имеющие инвалидность; ветераны труда Липецкой области; труженики тыла. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

В число федеральных категорий льготников, которые имеют право на получение ежемесячных денежных выплат из федерального бюджета входят ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, ветераны боевых действий, лица пострадавшие от радиационных катастроф, инвалиды, дети-инвалиды, Герои СССР и РФ, члены семей погибших (умерших) Героев СССР и РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

Школьники и студенты-очники в возрасте до 24 лет из многодетных семей, из семей, где оба родителя или единственный родитель неработающие инвалиды, а также почётные граждане Липецкой области, имеют право на бесплатный проезд. Поэтому привязка к банковской карте для данной категории граждан не предусмотрена. Проезд только по транспортной карте. То же самое касается детей-инвалидов и детей, проживающих в Чернобыльской зоне до 14 лет, а также недееспособных граждан, с той лишь разницей, что стоимость проезда для них составит 50% от общей суммы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.