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Общество23 июля 2021 13:25

Почти 400 тысяч белгородцев с 2022 года смогут получать повышенные социальные выплаты

Размер пособий увеличат на 20 процентов
Алексей СЕРГУНИН
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На эти цели направят дополнительно порядка полумиллиарда рублей.

На эти цели направят дополнительно порядка полумиллиарда рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Почти 400 тысяч белгородцев с 1 января 2022 года смогут получать повышенные социальные выплаты», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

20-процентная прибавка должна коснуться всех мер поддержки, которые закреплены в социальном кодексе Белгородской области.

Это ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным, детям войны, малолетним узникам, родителям детей-инвалидов и ряду других категорий граждан.

На эти цели направят дополнительно порядка полумиллиарда рублей.

«Так существенно размер выплат не повышался еще никогда, всегда это были проценты, которые определены в федеральном законодательстве, то есть на индекс инфляции», – отметила начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

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