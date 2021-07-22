За первое полугодие белгородские энергетики выполнили больше 58% ремонтной программы

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За шесть месяцев в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. «Россети Центр Белгородэнерго» выполнил свыше 58,1 % программы технического обслуживания и ремонта энергооборудования. В первом полугодии энергетики отремонтировали 300,2 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 103 высоковольтных питающих центра напряжением 35-110 кВ и 345 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчистили и расширили 372,6 га просек ЛЭП.

В областном центре ремонт завершен на подстанции 110/10/6 «Южная», обеспечивающей электроснабжение 150 тысяч жителей центра города и Харьковской горы, в том числе Городской больницы №2 и Детской областной клинической больницы, КНС-9, микрорайона «Салют», БГТУ им. В.Г. Шухова, жилых комплексов «Владимирский», «Париж» и других крупных и социально значимых объектов. Энергетики выполнили текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, семи реакторов, капитально отремонтировали и заменили ввода выключателей 110 кВ.

В Старом Осколе отремонтировано высоковольтное силовое оборудование на подстанции 110 кВ «Промышленная», питающей четверть северо-восточной части города, включая кондитерскую фабрику «Славянка», молочный комбинат «Авида», перекачивающую насосную станцию оскольского водоканала, перинатальный центр и порядка 20 тысяч бытовых потребителей.

На подстанциях 110 кВ «Обуховская» и «Максимовка» в Старооскольском и Шебекинском городских округах энергетики выполнили ремонт силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей и другого оборудования. От подстанций запитаны населенные пункты и крупные потребители.

Из числа наиболее протяженных участков воздушных линий работы завершены на ВЛ ВЛ 110 кВ Валуйки – Палатовка протяженностью более 30 километров. Специалисты службы линий заменили изоляторы и противоптичьи устройства, восстановили знаки безопасности.

На выполнение ремонтной программы в этом году направлено 842,6 млн рублей. В общей сложности филиал отремонтирует 492 километра линий электропередачи, 655 трансформаторных и 180 высоковольтных подстанций, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистит и расширит 602 гектара линий электропередачи. При этом 89,8 % объема белгородские энергетики выполняют собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

Энергетики напоминают, что для проведения ремонтных работ на энергооборудовании требуется временное ограничение электроснабжения. Оно производится точечно и, как правило, не занимает много времени. Подача электричества ограничивается в соответствии с графиком в дневные часы, когда большинства потребителей нет дома. Максимальный период ожидания не превышает нескольких часов.

С графиком плановых отключений можно ознакомиться на портале «Россети Центр» в разделе «Потребителям», а также на сайтах администраций муниципальных районов области. При возникновении дополнительных вопросов следует обратиться по телефону бесплатной горячей линии 8-800-220-0-220 (по короткий номер 13-50) или через

Интернет-приемную https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/.

Полноценное выполнение ремонтной программы является основой надежной работы сетей в период зимнего максимума, когда свет и тепло крайне необходимы, а нагрузка на сетевой комплекс возрастает в разы.