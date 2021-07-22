Чистая прибыль «Открытия» в первом полугодии выросла до 53,5 миллиарда

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 192 миллиарда рублей (+7,4%) до 2,8 триллиона рублей. Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 216 миллиардов (+12,8%) до 1,9 триллиона. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах на 1 июля 2021 года выросла до 59%.

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 147 миллиардов рублей (+12,4%). Объем выданных за 6 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 671 миллиард, что на 37% выше, чем годом ранее.

Рост кредитного портфеля физических лиц составил 69 миллиардов рублей (+13,9%). С начала 2021 года банк выдал 166 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 53% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Средства клиентов за 6 месяцев 2021 года увеличились на 94 миллиарда рублей (+4,9%) за счет роста средств юридических лиц. Остатки средств на счетах физических лиц по итогам отчетного периода относительно стабильны и составляют 968 миллиардов.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за первое полугодие 2021 года составили 56,3 миллиарда рублей (+49%). Операционные доходы до отчислений в резервы составили 92,5 миллиарда, что на 44% больше показателя прошлого года.

Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2021 года составил 361,4 миллиарда рублей.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 14,15% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 113,2% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 124,7% при пороговом значении 50%.