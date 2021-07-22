Кому из белгородцев с 1 октября повысят зарплату

Повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей нашего региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 1 октября планируется увеличение заработной платы на 20 процентов для наименее обеспеченных работников бюджетной сферы.

«Речь о тех, кому труднее всех – нянечки, помощники воспитателей, водители школьных автобусов, дворники, вспомогательный персонал и другие. Этой же категории поднимем заработную плату еще раз на четыре процента с 1 января 2022 года. Также мы проиндексируем ряд социальных выплат на 20 процентов».

Повышение зарплаты коснется порядка 55 тысяч жителей нашего региона.

На эти цели в 2021 году будет направлено почти 650 миллионов рублей, а в 2022 году – около трех миллиардов.

Глава Белгородской области также отметил, что ему регулярно приходится отвечать на вопросы о росте цен и тарифов.

«Мы принимаем меры по снижению цен на продукты наших производителей - эффект уже ощутим. К сожалению, повлиять на все группы товаров, произведенные в разных регионах, мы не можем, но мы будем продолжать над этим работать», - подытожил Гладков.