Валюта, вклад, недвижимость: во что инвестируют россияне?

Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Ситуация с пандемией осложнила россиянам выбор доходных инструментов – большая часть опрошенных россиян (52%) затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии. Хотя 25% опрошенных ожидают их роста по классическим банковским вкладам до конца 2021 года, а 14% считают, что ставки не изменятся. Опрос выявил и пессимистов, которые ожидают дальнейшего снижения ставок, но их всего 9 %.

А вот что касается размера страхового возмещения по вкладам, более 50% респондентов имеют четкое мнение: сумму в 1,4 миллиона рублей, установленную в 2014 году, пора индексировать как минимум на величину зафиксированной за это время инфляции.

Любопытно, что 45% респондентов по-прежнему видят выгоду хранения сбережений в иностранной валюте: больше всего поклонников этой версии зафиксировано на Дальнем Востоке (48%), меньше всего - в Северо-Западном федеральном округе (35%). Диаметрально противоположного мнения придерживаются 20% опрошенных.

Что касается крупных целей, на которые люди откладывают деньги, чаще всего звучали следующие ответы: формирование подушки безопасности (33%), улучшение жилищных условий (26%), отпуск или крупные покупки (22%), покупку автомобиля (17%). На будущую пенсию копят или хотят начать это делать только 10%. А 19% респондентов и вовсе заявили, что у них нет денег на накопления.